4人打麻將被抓！鄉民茫然「4人打電動呢」：違法誰說了算

▲4人打麻將會被開罰。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

三級警戒規定室內不可5人以上群聚，高雄鳳山有4名民眾相約打麻將，明明人數符合規定卻仍被警方開罰，原因是這屬於「非必要群聚」。這項爭議在網路引發熱烈討論，不少人認為指揮中心規定太模糊，「四人泡茶可以嗎？四人吃飯可以嗎？四人聊天可以嗎？有沒有違法是誰說了算？」

原PO在PTT問卦，4人在家打麻將卻被開罰，指揮中心解釋，雖然4人在室內5人的範圍內，但「還是不適合」，民眾到底該如何判斷什麼時候可以室內5人，什麼時候不行？究竟明確的違法界線在哪裡？

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▲副指揮官陳宗彥解釋打麻將被開罰原因。（圖／指揮中心提供）



許多網友認為，指揮中心應該要給出更精準的指引，否則民眾會不知道標準在哪，落得被警察開罰，「四十人上班ok，四人躲在家休息不行」、「四人打電動咧？」、「他是說不適合沒說不行喔！概念就像不明」、「四人玩桌遊可不可以」、「四個人打麻將算，三個人鬥地主算不算？兩個人下圍棋算不算？」

針對4人打麻將被開罰的爭議，副指揮官陳宗彥在記者會提出2點說明，一是這4個人可能都是從不同地方來的，且這是「非必要」移動；二是打麻將時人與人之間距離很近，在這段時間「並不適當」。