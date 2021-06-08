　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4人打麻將被抓！鄉民茫然「4人打電動呢」：違法誰說了算

▲桃園市龜山區某民宅27日晚間遭檢舉打麻將擾民，龜山警分局員警到場了解，發現麻將桌上並無現金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲4人打麻將會被開罰。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者黃可昀／綜合報導

三級警戒規定室內不可5人以上群聚，高雄鳳山有4名民眾相約打麻將，明明人數符合規定卻仍被警方開罰，原因是這屬於「非必要群聚」。這項爭議在網路引發熱烈討論，不少人認為指揮中心規定太模糊，「四人泡茶可以嗎？四人吃飯可以嗎？四人聊天可以嗎？有沒有違法是誰說了算？」

原PO在PTT問卦，4人在家打麻將卻被開罰，指揮中心解釋，雖然4人在室內5人的範圍內，但「還是不適合」，民眾到底該如何判斷什麼時候可以室內5人，什麼時候不行？究竟明確的違法界線在哪裡？

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲副指揮官陳宗彥解釋打麻將被開罰原因。（圖／指揮中心提供）

許多網友認為，指揮中心應該要給出更精準的指引，否則民眾會不知道標準在哪，落得被警察開罰，「四十人上班ok，四人躲在家休息不行」、「四人打電動咧？」、「他是說不適合沒說不行喔！概念就像不明」、「四人玩桌遊可不可以」、「四個人打麻將算，三個人鬥地主算不算？兩個人下圍棋算不算？」

針對4人打麻將被開罰的爭議，副指揮官陳宗彥在記者會提出2點說明，一是這4個人可能都是從不同地方來的，且這是「非必要」移動；二是打麻將時人與人之間距離很近，在這段時間「並不適當」。

ET快訊
稱延長三級「錯誤的決定」！他分析：全國疫情已下去
快訊／兆豐銀遭罰1000萬！　28戶房貸案爆人頭戶貸款
快訊／撐不住！　高雄瑞豐夜市恐7月底收攤
快訊／北投河邊發現一具浮屍！　採檢陽性確診
30多歲女染疫亡　「體重」成惡化關鍵
張榮味爆特權打疫苗！中央終於鬆口要處理　手段曝光
疫苗可以混打？　柯文哲：先後打「這兩支」效果更好

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30多歲女染疫亡！高職同學不捨發文：她人緣非常好

苗栗確診連環爆！金門送「144箱酒精」供消毒…楊鎮浯：全國一命

瑞豐夜市「停業1個月」損失慘重　攤商哭喊要補助！經發局回應了

台南新增1確診　中年婦1採陰「老公確診」轉陽　

快訊／雨彈升級！氣象局發「豪雨特報」　嘉、南、高迎大雷雨

彰化家庭群聚添2人　護理師與小孩確診...家族傳播鏈累計9人

首批「日本組合負壓隔離艙」延期抵台！基金會：希望沒有外力介入

4人打麻將被抓！鄉民茫然「4人打電動呢」：違法誰說了算

成功市場豬肉攤商4確診！林右昌：肉從桃園來…匡列運送、去骨人員

她回國住防疫旅館！　櫃檯曝「與匡列確診者混住」：還搭同部電梯

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

30多歲女染疫亡！高職同學不捨發文：她人緣非常好

苗栗確診連環爆！金門送「144箱酒精」供消毒…楊鎮浯：全國一命

瑞豐夜市「停業1個月」損失慘重　攤商哭喊要補助！經發局回應了

台南新增1確診　中年婦1採陰「老公確診」轉陽　

快訊／雨彈升級！氣象局發「豪雨特報」　嘉、南、高迎大雷雨

彰化家庭群聚添2人　護理師與小孩確診...家族傳播鏈累計9人

首批「日本組合負壓隔離艙」延期抵台！基金會：希望沒有外力介入

4人打麻將被抓！鄉民茫然「4人打電動呢」：違法誰說了算

成功市場豬肉攤商4確診！林右昌：肉從桃園來…匡列運送、去骨人員

她回國住防疫旅館！　櫃檯曝「與匡列確診者混住」：還搭同部電梯

網傳向日本要少量疫苗　謝長廷曝「有多少要多少」理由

30多歲女染疫亡！高職同學不捨發文：她人緣非常好

影／D.O.當兵2年身體僵硬了！EXO問候台粉　4人齊聚：We are one

苗栗確診連環爆！金門送「144箱酒精」供消毒…楊鎮浯：全國一命

南韓拚6月底前1300萬人接種疫苗！　當局卻直言：疫情趨緩仍無望

宜蘭人買房求200萬元內！萬能網軍找到了　真實屋況曝光

小老弟太皮阿金哥「一口含頭」秒關燈　媽笑：家裡都牠管

國產疫苗將解盲　陳時中爆：蔡英文7月「想打」但沒說一定上市

瑞豐夜市「停業1個月」損失慘重　攤商哭喊要補助！經發局回應了

iPhone重置仍能啟動「尋找功能」！　iOS 15亮點曝光

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

今增219例「新北123例最多」　各縣市分佈曝光！

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

「應立即進入四級警戒」　醫曝得阻斷這類人傳播鏈

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

館長辦3+11「究責」投票　4千留言戰翻

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

更多熱門

相關新聞

豬肉攤商4確診！林右昌：肉從桃園來…匡列運送等人員

豬肉攤商4確診！林右昌：肉從桃園來…匡列運送等人員

中央疫情指揮中心8日公布新增本土個案219例，其中8例在基隆。基隆市長林右昌指出，6月4日才重新開市的成功市場又添一名攤商(案11454)確診，連同先前染疫的3間攤商，這已是第4例「豬肉攤商」確診個案，目前正在釐清之間是否有關聯，而基隆並沒有養豬戶、屠宰場，肉品來源大多是桃園、台北，市府也緊急匡列運送、去骨等相關作業人員。

即／瑞豐夜市恐營業至7月底！

即／瑞豐夜市恐營業至7月底！

蘇貞昌：全民普發現金要2351億　政府沒有資源

蘇貞昌：全民普發現金要2351億　政府沒有資源

宜蘭2疫苗接種中心拚周五完成　1天可打1萬人

宜蘭2疫苗接種中心拚周五完成　1天可打1萬人

外送員一封信曝心聲　爭取施打疫苗

外送員一封信曝心聲　爭取施打疫苗

關鍵字：

三級警戒新冠疫情台灣疫情打麻將群聚

讀者迴響

熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

愷樂被爆「已秘婚醫生男友」！

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

今增219例「新北123例最多」　各縣市分佈曝光！

台女「激凸+微露黑森林」　越南老司機超嗨

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面