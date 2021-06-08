蘇貞昌：全民普發現金「2351萬人就要2351億」　政府沒有這個資源

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算案。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國民黨與部分民進黨立委皆主張，政府應普發現金紓困，行政院長蘇貞昌8日表示，如果每每位國民都普發1萬元，「2351萬人就要2351億」，政府要集中救急、救窮，而不是為了讓公務員省事而全部普發，政府沒有這個資源。

蘇貞昌8日率領相關部會首長，赴立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫），並備質詢。

民進黨立委陳素月質詢時提及，政府加緊腳步執行紓困4.0，目前還是按照去年的原則實施，但地方有很多鄉親一直反應，希望用普發紓困金的方式每人發放1萬元，詢問行政院沒有辦法普發的原因為何。

對此，蘇貞昌表示，這次之所以發現金就是紓困，「所以紓困是有困，而不是全民通通有困」，如果全民通通發，有些人其實不需要這一萬元。

蘇貞昌指出，如果每位國民都發1萬元，「2351萬人就要2351億」，普發看起來方便且省事，但其實政府給很多需要的人不只1萬元，例如計程車司機、遊覽車司機、租賃車司機、農民、漁民給的是3萬元，甚至有很多勞工是領到4萬元。

蘇貞昌認為，把錢集中救需要救的人、產業，比全部普發現金好，而且才算是救急、救窮，政府也才負擔得起。

蘇貞昌說明，如果要用2300多億普發現金，行政院現在送到立法院的預算已經達到2600億，僅剩最後只有1600億，也不夠立法院日前所通過的總金額上限。

蘇貞昌強調，政府資源有限，要照顧百工百業這麼多的民眾、產業，所以才要集中救急、救窮，而不是為了讓公務員省事而全部普發，政府沒有這個資源。

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