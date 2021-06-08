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端節鐵公路停駛、疫苗施打對象全國統一　徐榛蔚向中央喊話

▲▼縣長徐榛蔚宣布7日零確診並呼籲，中央在端午連假停止鐵公路運輸、疫苗施打對象全國同步。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚7日呼籲，中央在端午連假停止鐵公路運輸、疫苗施打對象全國同步。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內新冠肺炎疫情尚未趨緩，中央流行疫情指揮中心7日下午二時公布國內新增214例新增確診病例；花蓮縣今日依舊零確診，縣長徐榛蔚在衛生局召開防疫記者會為民請命，大聲疾呼提出兩大訴求，呼籲中央政府在端午連假停止鐵公路運輸、疫苗施打對象全國同步，以人民健康安全為重。

▲▼縣長徐榛蔚宣布7日零確診並呼籲，中央在端午連假停止鐵公路運輸、疫苗施打對象全國同步。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚強調，中央宣布延長全國三級警戒管制至6月28日，且國內已進入強化三級警戒狀態，必須要有相應作為。政府應大力鼓勵民眾宅在家中避免跨縣市移動，同時新冠肺炎疫苗施打對象必須全國同步，尊重全國兩千三百萬人的健康權益。

因應端午節連休，花蓮縣政府亦做好相應準備，倘若中央未實行端午連假停止鐵公路運輸，縣府自6月11至14日一連四天在花蓮火車站、玉里火車站及花蓮市衛生所設立篩檢站，請前來花蓮的遊客及鄉親前來免費快篩，保護花蓮及自身的健康安全。針對從公路自行開車前往花蓮的民眾，縣府亦請民眾向縣府預約在花蓮市衛生所快篩，電話預約專線：（03）823-6523、（03）823-2280 （服務時間每日上午8點至下午6點）、24小時簡訊預約：0988-537715、0975-500511 （簡訊寄送後將於上班時間由專人回覆）。

▲▼縣長徐榛蔚宣布7日零確診並呼籲，中央在端午連假停止鐵公路運輸、疫苗施打對象全國同步。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮疫苗施打對象優先順序。

徐榛蔚特別感謝縣內旅宿業等觀光產業配合政府防疫休館、退房不收訂金，共同為防疫盡一份心力，並呼籲民眾在端午節時以多元通訊方式關懷遠方親人，外縣市旅客配合中央疫情三級指示不宜跨縣市移動。她指出，花蓮青山綠水常在，在非疫情時刻花蓮盛情歡迎每一位旅客的到來，但時值疫情嚴峻時不宜來到花蓮，希望大家共同配合防疫措施，國內食衣住行各產業能盡早復甦。

縣府社會處在5月15日三級警戒啟動時，即不定期針對縣內工業區外籍移工業者展開稽查，並要求業主不得交換移工，請業主帶領移工朋友到花蓮市衛生所進行快篩。徐榛蔚特別呼籲外籍移工，如有認識非合法的移工朋友，請鼓勵他們前來花蓮市衛生所快篩，共同守護彼此的健康。

▲▼縣長徐榛蔚宣布7日零確診並呼籲，中央在端午連假停止鐵公路運輸、疫苗施打對象全國同步。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮提供端節返鄉免費蒒檢站。

徐榛蔚指出，花蓮縣公私部門防疫物資共同陪伴鄉親挺過疫情，實物銀行提供防疫物資線上點選宅配，感謝十三鄉鎮市公所，佛教慈濟慈善事業基金會，中華基督教救助協會，花蓮縣持修積善協會，門諾社會福利慈善事業基金會等，皆有防疫物資提供弱勢渡過疫情期間，專線：03-8225178。花蓮縣昨日又有4名新冠肺炎患者病癒出院，更感謝所有鄉親持續守住0確診，但疫情期間仍不可以鬆懈，再次呼籲鄉親，疫情期間共同守住花蓮，避免防疫破口，減少不必要之外出，並請全程佩戴口罩，保護自己也保護他人！

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