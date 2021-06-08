台中離異夫妻帶老母尋短　她獨活觸犯「加工自殺罪」判8個月　

▲台中一家三口共赴黃泉，女子昏迷3日竟獨活下來。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者李忠憲／台中報導

台中南區2年多前發生一家三口自殺造成2死憾事，當時原認為是鄭姓男子經商商失敗欠債，夫妻帶老母服藥燒炭自殺。但事件竟大逆轉，原來是陳姓前妻投資失利欠下巨債，鄭男罹癌仍協助還債，口袋僅剩1千元，最後2人相約帶著久病也想自殺的母親共赴黃泉。陳女昏迷3日獲救，但她也因為觸犯加工自殺罪，遭台中高分院判8月徒刑。全案仍可上訴。

判決書指出，陳姓女子與鄭姓男子原為夫妻，2016年離婚後仍同住在鄭男位於南區的家中。鄭男母親黃姓婦人因身體狀況不佳，2017年11月開始住在鄭男家，並雇用印尼籍看護幫忙照顧。陳女因投資失利，罹癌又失業的鄭男2018年10月幫忙還款，2人都背負龐大債務壓力。黃婦因年紀大，眼睛近乎全盲，多年前就開始有自殺念頭，3人因此都感到厭世，決定共同自殺，決定在住處內互相協助服藥燒炭自殺。

陳女、鄭男同月28日先寫好遺書，29日上午先支開看護，請她晚上9點再回家。鄭男下午將點燃木炭盆放在母親浴廁內，再將多種藥物混合分為3份，每份藥物多達40至50顆，先吃藥後進入房間內躺在床上，3人逐漸昏迷。

陳女直到11月1日晚間醒來，發現鄭男與黃婦已死亡，自己竟然沒死，趕緊打電話給看護及人力仲介，警消到場後，將她送醫治療。

台中地檢署雖以謀為同死而幫助自殺罪嫌起訴陳女，但公訴檢察官卻不這麼認為，列舉多項證據認為，陳女昏迷3日多血氧濃度及血糖根本正常人，黃婦生前賣房產所得710萬先匯入證男戶頭又轉入陳女戶頭等，陳女並沒有「謀為同死」的念頭，懷疑黃婦是遭陳女及鄭男殺害後，鄭才自殺，陳涉嫌殺人罪等。

台中地院審理時傳來法醫及醫師作證，認為陳女當時血氧及血糖狀況符合常理，而從陳女留下遺書記載，「除了愧對親友最最對不起的人是鄭OO，受了我的拖累還陪著我賠上了一切甚至是生命，只希望在最後一刻還他一個清白，一切都是我的過錯，與他無關！」

另外，從鄭男案發前數月在通訊軟體跟陳女對話，相約自殺，並說要帶媽媽一起走。鄭男也說，「我媽媽的800萬，我不能管，問了我之前的錢，你就生氣，這是什麼道理?」、「你的事情，你自己處理，房子的錢快去還，我已經幫你夠多了，沒力再幫你」、「已經快要活不下去了，帳戶被扣至剩下0元，身上剩1000元、催繳一大堆」

合議庭認為，陳女不思改善彌補財務狀況，導致鄭男因經濟困窘而生死意，鄭也無力勸慰原有自殺念頭的黃婦，最後同謀赴黃泉，觸犯謀為同死而幫助自殺罪明確，判處8月徒刑。案經檢察官與陳女不服上訴，台中高分院認為原審妥適，由於陳女欠缺責任感，危害被害人等身心健康甚鉅，同時亦對社會產生負面不良影響，為讓她記取教訓，不宜免除其刑，駁回上訴。

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