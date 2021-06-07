▲跟進新北市，台中取消紙筆期末考、夏令營停辦，畢業證書寄到家。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心7日宣布，全國三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止上課延長至暑假。台中市教育局表示，配合中央規定，台中市高中職以下學校期末考取消紙筆測驗，採彈性多元方式處理、從寬認定為原則；學期成績授權學校彈性調整定期評量與平時評量的配分比例；畢業典禮均採線上視訊方式舉辦。

教育局長楊振昇說明，台中市公私立高中職以下學校期末考部分，已建議學校取消紙筆測驗，以繳交作業、口頭報告、作品製作、錄音等多元方式實施，採從寬認定為原則；學期成績則授權學校彈性調整定期評量與平時評量的配分比例；高中學期成績部分，因與大學入學相關，成績由學校依教育部規定採公平、多元、彈性原則處理。

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另針對會考成績單、畢業證書及獎品等，將由各校寄發給學生；畢業生離校手續，則請學校分批辦理。至於高國中暑期輔導課程，市府建議改採線上視訊方式進行。高中重補修課程部分，改以線上視訊方式辦理；暑期育樂營隊方面，由於目前疫情尚未緩解，建議暫停辦理。

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