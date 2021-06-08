醫師「診間親親」已婚護理師！喊：妳脫光光我看過…人夫綠炸崩潰

▲台中一名醫師與已婚護理師發生不倫戀，遭對方丈夫告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名護理師人妻與醫師發生不倫戀，2人還在診間中親親、抱抱，事後親密對話被丈夫發現，遭一狀告上法庭，一審判人妻與醫師應分別賠償人夫20、40萬元精神撫慰金，案經上訴二審，日前台中高分院判決出爐！

人夫主張，擔任護理師的妻子2019年3月起行為出現異常，回家後經常用手機通訊軟體聊天到半夜，也常常在醫院沒排班時外出並不接電話，這些種種讓他內心起疑。某日他無意間在家用電腦中，妻子與醫師小王的聊天內容，2人不僅互稱「親愛的」，甚至還有「想要抱抱妳」、「親親妳」、「明天抱久一點」、「妳脫光光我看過了」、「什麼運動」、「我生理期」、「呵呵那不行」等親密對話。

人夫還曾目擊妻子與醫師牽著手進入醫師住家大樓，透過醫師及妻子對話得知，2人對於婚外情是否分手一事相當掙扎，妻子告訴對方「想要繼續和你在一起」。他質問妻子後，對方才坦承與醫師發生外遇，2人有在診間親親、抱抱，也曾一同去泡湯，並向人夫道歉，「我錯了，是我破壞了家。」

醫師則透過簡訊稱，「我如果有做了影響你夫妻家庭的行為，確實非常欠缺考慮，深感愧疚及抱歉。從來沒有想破壞，拆散別人家庭的做法。」人夫決定提告向妻子與醫師分別求償50萬元。

台中地方法院審理時，人妻與醫師否認LINE對話內容是2人所有，人妻進入醫師住處當天，是替醫師送放在醫院的物品，至於她坦承外遇的錄音檔，則是受到丈夫的言語脅迫，才會順著丈夫的話講，請求駁回訴訟。

但台中地院勘驗錄音內容後發現，人夫完全沒有說任何威脅、恐嚇的話語，且醫師也曾向人夫道歉，採信人夫的說詞，判人妻應賠償丈夫20萬元精神撫慰金，至於醫師則要賠償人夫40萬元精神撫慰金；案經上訴台中高分院，法院改判醫師及人妻各賠人夫20萬元，全案確定。