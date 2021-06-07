台中北屯家族1死再添1重症！筍農兒急轉加護　另35歲男插管搶救

▲台中家族染疫，北屯大坑筍農兒轉重症入加護救治中。（圖／環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市今天零確診，但衛生局長曾梓展在記者會上依舊神情凝重，他表示，台中本土確診個案中，目前有8人重症，其中一人就是北屯大坑里家庭群聚中，台中首例確診死亡個案李老先生的兒子，目前人正在加護病房救治當中。另外，包括東區、豐原家族群聚個案中也都傳出長輩重症救治中。

北屯家庭群聚案中的78歲李姓筍農（案7928）上週病逝，同住的9名家人全部染疫，包含妻子、3個兒子與媳婦、孫子等人在內都隔離中，李奶奶在丈夫走後也意志消沉轉重症，今天又傳出其中一個兒子也重症進加護病房救治中。

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此外，曾梓展也透露，台中的家庭群聚個案中，除了北屯大坑里的李老奶奶、三兒子之外，全家從台北移居豐原染疫的老先生，東區家庭群聚的科技男父親也都重症，此外，還有另一家族，一名35歲年輕確診者病情急轉直下，重症插管中。

根據衛生局統計，今年累計至今台中本土確診者共有164例，當中有37人無症狀在集中檢疫所、65人輕症在醫院、8人重症在醫院、53人出院，1人死亡，而重症者中有2人插管「其中一人才35歲，病情進程快速，讓醫護都措手不及」。