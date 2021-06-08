　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防疫創新作為　台南市消防安全設備圖說採線上初審

▲台南市消防局防疫新作為，防安全設備圖說部分採線上初審方式進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局防疫新作為，防安全設備圖說部分採線上初審方式進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情嚴峻，現處於防疫3級警戒期間，為減少與民眾面對面接觸時間，台南市消防局火災預防科進行審理各類場所消防安全設備圖說初步審查，部分改採線上同步審圖，兼具防疫指導原則，同時辦理消防安全設備設置圖說審查業務。

消防局指出，公共場所消防安全設備合法設置，為守護民眾公共安全關鍵。各類場所設置消防安全設備，皆須經過圖說會審及現場會勘，才能取得建照或使用執照。其中圖說審查須經初審及複審，專技人員會同消防局預防科承辦人員，共同審查消防安全設備圖說，面對面接觸時間，動輒數小時。

自新冠肺炎疫情日趨嚴峻，為減少於密閉空間接觸時間，圖說審查與民眾洽公，皆於消防局戶外空地辦理，無論於炎炎夏日中揮汗如雨，抑或傾盆大雨時濕淋狼狽，為配合防疫指導方針，皆不以為苦。

雖於戶外進行，並確實執行防疫措施，戴口罩、勤消毒、保持適當社交距離，依然存在審圖時群聚的疑慮，因此火災預防科將部分圖說審查初審作業，採用線上進行。藉由網路傳輸資訊，減少與民眾接觸機會。

▲台南市消防局防疫新作為，防安全設備圖說部分採線上初審方式進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為使線上審圖流程順利，消防局承辦人員需額外花費時間，預先審理圖說，增加審圖效率。於約定時間與起造人或消防設備師，同時使用線上會議軟體，藉由視訊會議提出圖說中有缺失及疑義部分，同步溝通並修正。為求審圖謹慎，僅初審採線上審查。使用視訊會議審圖以來，除減少直接接觸機會，且免除民眾舟車勞頓，獲得一致肯定。

消防局局長李明峯表示，審圖時面對面接觸的時間往往超過2小時。且部分專技人員由中、北部遠途前來，造成區域間人員移動，不利疫情管控。因此，各類場所消防安全設備設置圖說採用線上審圖，可大大減少面對面接觸時間，降低彼此染疫風險，實為防疫期間火災預防的精進作為。

市長黃偉哲表示，民眾生命財產安全，為市政第一要務。防疫三級警戒期間，市府採取各項防疫措施。戴口罩、勤洗手、減少群聚、保持適當社交距離，維護公共衛生，一同為全民健康把關。

「Chloe香水」，3款可選

ET快訊
張榮味爆特權先打疫苗！　指揮中心回應了
女星申請紓困4.0遭拒！　花11小時「只得到5字」哭求抖內
2道「降雨回波」移入中！　雨勢最猛時段曝
郭靜純13歲女加拿大接種疫苗！她「被提1要求」讚：厲害
不乖乖在家！桃園情侶摩鐵開趴　女友猝死
「好多人說快封城了」　醫曝疫情已趨緩原因
最新！4大超商「暫停營業門市、防疫措施」懶人包一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

端午連假　屏東監理站加強大眾運輸防疫稽查

網路老公詐投資　嬤黃昏戀要滙款警五個字破真相

南投縣府稽查移工宿舍防群聚感染　業者：已儘量禁止外出外宿

三級警戒延長　基隆各風景區配合關閉至6月28日

疫情中持續送愛送關懷　台南市議會慰問弱勢貧戶

關懷獨居長者　吉安醫院與長安製麵廠贈1200份營養麵

減少人流移動　屏東林區各森林育樂場域暫停開放至6／28

黃偉哲籲請中央加碼私幼紓困全退家長月費　補足私幼營運損失

防疫創新作為　台南市消防安全設備圖說採線上初審

同島一命齊心抗疫　群健有線電視捐贈台中市500萬防疫善款

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

端午連假　屏東監理站加強大眾運輸防疫稽查

網路老公詐投資　嬤黃昏戀要滙款警五個字破真相

南投縣府稽查移工宿舍防群聚感染　業者：已儘量禁止外出外宿

三級警戒延長　基隆各風景區配合關閉至6月28日

疫情中持續送愛送關懷　台南市議會慰問弱勢貧戶

關懷獨居長者　吉安醫院與長安製麵廠贈1200份營養麵

減少人流移動　屏東林區各森林育樂場域暫停開放至6／28

黃偉哲籲請中央加碼私幼紓困全退家長月費　補足私幼營運損失

防疫創新作為　台南市消防安全設備圖說採線上初審

同島一命齊心抗疫　群健有線電視捐贈台中市500萬防疫善款

稱骨盆歪斜「袂生」　整脊師性侵護理師玩「叫我老公」角色扮演

台灣疫苗到貨率僅4.43% 　蘇貞昌坦言困難度「更勝其他國家」

「死亡非數字是家庭悲痛」趙少康悼286人命　諷台灣回到美援時代

爆賣100萬盒！居家必備堅果下殺599元　一天一包涮嘴又健康

會傳長輩圖就會下單！瘋傳超狂股票下單法點開LINE連結直接進場　完成任務再拿多樣好禮

上海商銀挺醫護　捐馬偕醫院689萬買防護衣　

G7峰會可望舉行美日韓3方會談　文在寅：我感到很驕傲

台航、四維航攻漲停　法人：散裝運費居於高檔「獲利穩健走揚！」

嘉義「糖糖」轉戰台南性交易　「高檔正咩」實際容貌曝光

醫護妻打AZ「第5天手臂腫爆」　過來人PO照片嚇壞：10天才消腫

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

地方熱門新聞

家祭聚11人遭罰66萬？南投回應了

黃偉哲攝影人員接觸確診者　篩檢出爐

桃園美容美髮業暫停營業補助　業者：不夠繳房租　

3級警戒延至6/28　台南議長宣布延會

水利節最棒禮　石門水庫蓄水率日增

台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工

低收入之新舊用戶帳單全額減免

學甲勇警制伏不戴口罩失控男警友主任慰勉

何時恢復營業？桃園美容美髮業者透過直播問鄭文燦

屏東林區各森林育樂場域暫停開放至6／28

新北「天震」三巨響　原因成謎！

黃偉哲籲請中央加碼私幼紓困全退家長月費

台南市府員工列入疫苗施打對象被質疑

更多熱門

相關新聞

「專案輸入流程」無法律依據

「專案輸入流程」無法律依據

隨著國內疫情不斷升高，日本及美國先後送來共約200多萬劑的疫苗，雖可解疫苗短缺的燃眉之急，但遠不及我國達到群體免疫最低標準所需，或許衛福部應該要如此做才對！

黃偉哲攝影人員接觸確診者　篩檢出爐

黃偉哲攝影人員接觸確診者　篩檢出爐

台南市全面啟動移工宿舍查察

台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工

電視台攝影師猝死廁所　相驗結果出爐

電視台攝影師猝死廁所　相驗結果出爐

關鍵字：

防疫創新台南消防安全圖說線上初審

讀者迴響

熱門新聞

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面