防疫創新作為　台南市消防安全設備圖說採線上初審

▲台南市消防局防疫新作為，防安全設備圖說部分採線上初審方式進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情嚴峻，現處於防疫3級警戒期間，為減少與民眾面對面接觸時間，台南市消防局火災預防科進行審理各類場所消防安全設備圖說初步審查，部分改採線上同步審圖，兼具防疫指導原則，同時辦理消防安全設備設置圖說審查業務。

消防局指出，公共場所消防安全設備合法設置，為守護民眾公共安全關鍵。各類場所設置消防安全設備，皆須經過圖說會審及現場會勘，才能取得建照或使用執照。其中圖說審查須經初審及複審，專技人員會同消防局預防科承辦人員，共同審查消防安全設備圖說，面對面接觸時間，動輒數小時。

自新冠肺炎疫情日趨嚴峻，為減少於密閉空間接觸時間，圖說審查與民眾洽公，皆於消防局戶外空地辦理，無論於炎炎夏日中揮汗如雨，抑或傾盆大雨時濕淋狼狽，為配合防疫指導方針，皆不以為苦。

雖於戶外進行，並確實執行防疫措施，戴口罩、勤消毒、保持適當社交距離，依然存在審圖時群聚的疑慮，因此火災預防科將部分圖說審查初審作業，採用線上進行。藉由網路傳輸資訊，減少與民眾接觸機會。

為使線上審圖流程順利，消防局承辦人員需額外花費時間，預先審理圖說，增加審圖效率。於約定時間與起造人或消防設備師，同時使用線上會議軟體，藉由視訊會議提出圖說中有缺失及疑義部分，同步溝通並修正。為求審圖謹慎，僅初審採線上審查。使用視訊會議審圖以來，除減少直接接觸機會，且免除民眾舟車勞頓，獲得一致肯定。

消防局局長李明峯表示，審圖時面對面接觸的時間往往超過2小時。且部分專技人員由中、北部遠途前來，造成區域間人員移動，不利疫情管控。因此，各類場所消防安全設備設置圖說採用線上審圖，可大大減少面對面接觸時間，降低彼此染疫風險，實為防疫期間火災預防的精進作為。

市長黃偉哲表示，民眾生命財產安全，為市政第一要務。防疫三級警戒期間，市府採取各項防疫措施。戴口罩、勤洗手、減少群聚、保持適當社交距離，維護公共衛生，一同為全民健康把關。

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