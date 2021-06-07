台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

▲「台南加碼安心上工計畫」，首波錄取人員於7日起分別至新營區新一、白河區白河、中西區友愛、東區崇德、北區開元、南區文華等13個公有市場上工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為防範COVID-19疫情，台南市率全國之先推出「台南加碼安心上工計畫」，首波錄取人員於7日起分別至新營區新一、白河區白河、中西區友愛、東區崇德、北區開元、南區文華等13個公有市場上工，協助市場實聯制、量測額溫、噴酒精等，市長黃偉哲呼籲進出市場要配合防疫人員指示，讓「防疫無缺口」。

勞工局長王鑫基表示，國內疫情嚴峻，進入三級警戒，市府防疫工作需求增加，補充防疫人力不足，及因應市民朋友經濟所需，市府共釋出200個短期工作機會，其中第一梯次於7日上工，共計40人完成報到，另10人將於8日陸續完成報到作業，協助市場防疫工作。「台南加碼安心上工計畫」受理報名至6月8日(二)截止(郵戳為憑)，預定於6月11日(五)公告第二次錄取名單、6月15日(二)開始上工。本計畫統一採取紙本報名，報名者需填具報名表、自傳以及檢附相關證明文件影本，以限時掛號郵寄至台南市政府勞工局職訓就服中心（台南市新營區民治路36號世紀大樓10樓），並於信封上書寫報名者姓名、地址並註明應徵「台南加碼安心上工計畫」及報名「組別序號」，報名僅能「擇一組別報名，請勿重複報名二組以上」，以免影響報名資格。

勞工局職訓就服中心提醒欲報名「台南加碼安心上工計畫」者，在寄發報名表前，務必謹慎檢查各項應填欄位、應繳表件及親筆簽名有無缺漏，此外，需特別留意「已領取公務人員或公營事業機構退休金者不得報名」，後續將會針對報名資料進行書面審查，如有相關問題歡迎電話洽詢民治市政中心06-6330820#206；永華市政中心06-2991111#7778、7781。

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