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強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

▲台南市勞工局7日結合衛生局、警察局啟動查察，請事業單位務必配合並落實防疫措施，一同為市民健康把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局7日結合衛生局、警察局啟動查察，請事業單位務必配合並落實防疫措施，一同為市民健康把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於苗栗電子廠爆發群聚疫情，台南市黃市長偉哲指示轄內所有移工宿舍，全面加強稽查及防疫宣導，勞工局7日結合衛生局、警察局啟動查察，請事業單位務必配合並落實防疫措施，一同為市民健康把關。

▲台南市勞工局7日結合衛生局、警察局啟動查察，請事業單位務必配合並落實防疫措施，一同為市民健康把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，為避免移工成為防疫破口，將派員儘速完成所有移工宿舍稽查及防疫宣導，今日100人以上事業單位共完成8家、50~100人完成18家，50人以下預計可以完成26家，現場稽核事業單位是否依據勞動部之「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」落實辦理，杜絕移工成為防疫破口的風險。

▲台南市勞工局7日結合衛生局、警察局啟動查察，請事業單位務必配合並落實防疫措施，一同為市民健康把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長提醒，今日稽查發現有事業單位的防疫措施相當優良，轄內事業單位可以參考借鏡，其措施包含有1、成立防疫小組，由總經理擔任召集人，強化防疫決心；2、建置防疫E系統，於上班刷卡時與量測體溫同步完成，阻絕風險於事業單位外；3、成立專案小組，全體員工快篩並於6月份擴大至員工家屬及外包商，徹底降低染疫之整體風險；4、專屬隔離套房，於發燒之疑似個案先予隔離，杜絕疑似個案導致疫情擴散之風險；5、加強溝通配合防疫，與移工積極溝通與說明，並全面禁止移工外出，強調防疫之個人義務。

▲台南市勞工局7日結合衛生局、警察局啟動查察，請事業單位務必配合並落實防疫措施，一同為市民健康把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另常見缺失，事業單位應加強的部分包含：1、假日應維持社交距離，移工假日期間於宿舍內之社交活動仍應減少，若有交談需求仍應配戴口罩維持社交距離，另外禁止他人進入宿舍；2、宿舍分流，減少移工於同一寢室之人數，降低群聚感染風險；3、爭議處理措施，請事業單位與仲介公司加強聯繫溝通，並協助移工了解目前疫情與防疫之規定，進而達成防疫不分你我之目標。針對今日查察有缺失之事業單位，勞工局亦將持續追蹤複查。

▲台南市勞工局7日結合衛生局、警察局啟動查察，請事業單位務必配合並落實防疫措施，一同為市民健康把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，端午節連續假期將至，在目前疫情嚴峻的時期為了保護自己及保護他人健康，請移工不要外出旅遊，減少與他人面對面聊天避免群聚，並可善用手機、平板電腦等3C產品維持對外聯繫與情感交流。為利雇主向移工宣導相關防疫資訊，勞工局將持續因應疫情的變化翻譯、編製多國語言防疫宣導資訊，除於line等網絡加強宣導外，亦於勞工局網站建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，亦透過移工的查察業務主動予雇主使用，若雇主或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），勞工局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。

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