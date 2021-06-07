電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

▲內湖某電視台大樓7日傳出1男倒臥男廁，明顯死亡，目前遺體由士林地檢署進行司法相驗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖某電視台大樓7日傳出1男倒臥男廁，明顯死亡。經查，死者為48歲劉姓男子，擔任攝影棚攝影。家屬表示因劉姓死者長期酗酒，並對死因無意見，警方依SOP通報衛生單位，欲採行政相驗，與衛生單位聯繫時，檢察官考量因疫情嚴峻加該大樓出入人口繁多，牽涉公共衛生問題，改由士林地檢署司法相驗，初判無外力介入，確切死因仍需等檢驗結果。

7日上午清潔阿姨進行打掃時發現其中一間廁所門反鎖，敲門多時仍無人回應，她趕緊通知警衛並報警。破門後，發現一名男子衣著完整猝死馬桶上，且已經明顯死亡。

經查48歲劉姓死者為公司棚內攝影，前一周都在家居家辦公，6日才到公司上班。家屬接獲通知表示，劉姓死者長期有酗酒習慣，並且天天都在家喝酒，並表示對死因沒有意見。

由於家屬對死因沒有意見，全案經警方通報衛生單位採行政相驗開立死亡證明書，同步聯繫時，士林地檢署考量該大樓為出入繁多的公共場所，加上牽涉公共衛生問題，故改採司法相驗。

稍早，相驗無外力介入現象，初步排除他殺，確切死亡原因仍需等檢驗結果，確認死因，排除有犯罪嫌疑後，將由檢察官與法醫師開立相驗屍體證明書。

行政相驗：

當死者在家中往生時，如果是病死或自然死亡，且加上無明顯外力介入，家屬也對死因沒有意見，即可打電話聯繫衛生所進行相驗，而衛生所就會從家屬提供的資訊來初步判斷死者死亡原因。當醫師到場發現為自然死或病歿就會開立死亡證明書，如發現非病死或可疑為非病死者，醫師就會回報衛生所轉報司法相驗。

司法相驗：

遇到非病死或可疑為非病死的情況，該區檢察官或檢察事務官將會同法醫師一起前往，相驗的目的是為了排除死亡有沒有犯罪的因素在內；若發現有犯罪嫌疑的時，會繼續進行必要的勘驗跟調查。

●如有任何上呼吸道症狀、發燒或嗅味覺異常，可撥打1922或0800-033355專線通報，由衛生局提供相關協助。

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