新北重災區要不要多協助？　蘇貞昌：蔡英文曾打電話給侯友宜

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，新北市淪為疫情重災區，行政院長蘇貞昌8日表示，如果地方需要幫忙，中央都會盡全力協助，連總統蔡英文、衛福部長陳時中都親自致電新北市長侯友宜，與地方政府討論防疫相關政策。

蘇貞昌8日率領相關部會首長，赴立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫），並備質詢。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



台灣基進立委陳柏惟質詢時提及，蘇貞昌之前擔任過台北縣長，這次新北市受到疫情很大的衝擊，尤其現在已經突破4000例確診病例，台灣民眾都很擔心，詢問蘇貞昌是否願意多給新北市協助。

蘇貞昌表示，對於全國民眾受到這次的衝擊，自己都非常關心，新北市因為是熱點，他特別希望把各方面做好，新北市的負擔很重，「如果需要都會幫忙，我們都會盡全力幫忙」。

蘇貞昌也透露，如果說主動提供協助，連蔡英文都曾親自打電話，陳時中也有跟侯友宜聯絡，共同討論防疫相關政策。

陳柏惟認為，新北市的疫情如果穩定，大家就不用擔心高鐵、台鐵要不要開、端午節等問題，早一點把新北守起來，就是把台灣守起來，每個縣市都要跟中央合作，繼續跟地方保持健康的管道，把疫情顧好。

對此，蘇貞昌強調，一定要這樣做，新北市因為土地廣闊、人口特別多，負擔相對很重，中央流行疫情指揮中心都有相關指引，也希望地方政府落實，這樣就可以盡量顧得好。

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