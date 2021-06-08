同島一命齊心抗疫　群健有線電視捐贈台中市500萬防疫善款

▲TBC群健有線電視公司捐5百萬助台中市防疫。（圖／TBC群健有線電視提供）

記者高堂堯／台中報導

全台新冠肺炎確診人數已經破萬人，第一線防疫物資短缺、醫療院所負荷大、醫護量能需求都持續增加，TBC台灣寬頻旗下的群健有線電視表示，將捐贈5百萬元防疫經費，協助台中市政府用來應對疫情所需，加強力道挹注人力、物力、添購防疫物資，給予最辛苦的醫護檢防疫英雄最大的奧援。

群健公司指出，除了雙北疫情緊繃，桃園也高度戒備，苗栗更傳出電子廠移工群聚感染擴大；疫情向南延燒，台中市也發生多起家族群聚感染，至6月7日為止累計165例本土確診案例。

群健公司表示，台中市府成立新冠疫苗「快打站」，跨局處全力動員，還推出「醫護暖心住宿」給醫護人員安心喘息空間，幫助他們有足夠體力，能繼續守護市民的健康；同島一命的台灣人，在此艱困時刻更應該團結齊心抗疫，身為在地企業更要站出來，為抗疫盡一份心力。

群健有線電視指出，因應疫情升溫，以及近期民眾對有線電視和寬頻服務的急需，在5月初已經升級各項防疫措施，也將工程人力做好調整，更希望透過捐贈防疫經費，力挺地方政府與醫護人員，合力圍堵疫情擴散，也為全民注入溫暖力量，一起用行動幫助台灣挺過疫情難關。



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