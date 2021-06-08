年輕人車禍送急診！關鍵接觸史曝　醫機警採檢：無症狀感染

▲吳昌騰說，該年輕無症狀感染者胸部X光片有左上、左下的浸潤。圖為確診者X光片，非當事人。（圖／東森新聞）



記者陳俊宏／綜合報導

「無症狀感染者的傳播威力不容忽視！」兒科急診醫師吳昌騰今天（8日）分享無症狀感染者的實例，「真的要盡快找出無症狀感染者，以免在社區中繼續傳播病毒。」

吳昌騰今在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書提到，一名年輕人來醫院急診就醫的主訴，因為車禍後鈍傷，沒任何呼吸道、腸胃道症狀。

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院方詢問該年輕人TOCC （旅遊史Travel、職業別Occupation、接觸史Contact、群聚史Cluster），前檢護理師問到，他有TOCC雙北地區的接觸史，所以安排他在醫院急診外看診，而機警的急診醫師也做了快篩跟核酸檢測。

▼吳昌騰拜託大家，今年的端午節，請不要返鄉過節，就留在原地吧！（圖／記者李毓康攝）

吳昌騰表示，「結果呢？確診！CT值18.77！胸部X光片有左上、左下的浸潤。真的是……再講一次！此次疫情中的Alpha變種病毒傳播速度非常快，傳播力很強。」他呼籲，真的要盡快找出無症狀感染者，以免在社區中繼續傳播病毒。

吳昌騰也三點提醒，第一，提高疫苗接種率；第二，戴好口罩、勤洗手、保持社交距離、不要群聚；第三，針對重點（熱點）區域、企業的普篩及隔離等措施，才是當前減緩新冠病毒傳播的策略。他也拜託大家，今年的端午節，請不要返鄉過節，就留在原地吧！