他們又不是故意的！「歌唱班確診」湳底里長挺彰化葡萄家族

▲湳底社區設快篩站。（圖／ETtoday資料照）



記者唐詠絮／彰化報導

彰化葡萄盤商到萬華做生意，一家10多人染疫全進了醫院，與病毒搏鬥，傳播鏈從歌唱班到刮痧家族高達112例確診，連帶「葡萄」也被汙名化滯銷，盤商因此成了眾矢之的，家門口被丟垃圾、甚至還有不明人士打電話騷擾罵人，感同身受的湳底里長陳聰德說，誰也不願意生病，「這種惡質的行為真的太不應該了。」

葡萄盤商長子提到，這次疫情嚴重沒有人是願意的，尤其確診者更不應該被冠上任何名號， 而政府、媒體不去確切找出感染源，還讓確診者名號或是住家任其曝光，真正的破口是國家大門，政府應該勇敢去承擔，而不是讓確診者背負防疫破口，猶如像背上戰犯名號一樣，相當難受。

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▲民眾深夜到部彰快篩。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣在這波疫情中，以湳底里受創最為嚴重，里長陳聰德也是歌唱班成員，與妻子共同去參加婚宴，5月17日快篩染疫住進醫院，但他已經健康出院返家自主管理，陳聰德上午受訪時坦言，「誰也不願意生病」，要怪只能怪疫情真的來得太突然了。

陳聰德說，歌唱班成員大約有30人，當時他是跟歌唱班成員一起去全國麗園餐廳參加喜宴，返家後生活一切正常，沒想到疫情延燒跟著到整個社區，接到衛生局通知有去參加婚宴的都要去採檢，17日上午跟妻子到快篩站陽性確診，2人都進了部彰負壓隔離病房醫治。

陳聰德說，他昨天看到媒體報導葡萄盤商一家人的遭遇後，認為民眾不應該做出不理智的舉動，他們辛苦地做生意，確診也是被傳染的，老阿嬤也因為重症去逝，他們又不是故意的，不應該一味的謾罵跟責備，此時應該要更有同理心對待，讓他們走出從悲痛中走出來。

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