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復旦大學老師割喉同事！「現場像殺豬」 兇手成魔之路曝

▲▼復旦大學殺人案。（圖／翻攝自微博）

▲上海復旦大學驚傳殺人案。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海復旦大學7日驚傳教師殺教師的血案，該校數學學院的姜姓教師疑因不滿工作問題，7日下午2點多持刀將數學學院王姓書記殺害，目前已經被逮捕。據網路流傳顯示，死者是被割喉當場身亡。

上海市公安局文化保衛分局發佈警情通報，6日14時52分，上海市楊浦區邯鄲路某大學發生一起持刀傷人案件。警察迅速到場將犯罪嫌疑人姜某（男，39歲，該校教師）控制，經120現場確認，被害人王某（男，49歲，系姜某同事）已死亡。

經初步審訊，姜男自述，因工作對被害人懷恨在心，故對其實施侵害。姜難已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

▲▼復旦大學殺人案。（圖／翻攝自微博）

▲現場相當慘烈。（圖／翻攝自微博）

據現場目擊者指出，兇殺案發生地為復旦大學的數學學院，死者是學院的王永珍書記，當場被兇手持利刃割喉當場死亡，兇手為姜文華。

網傳兇手履歷顯示，姜文華在國外大學讀到了博士後位置，本有希望去耶魯，但被導師阻撓，他受不了這個打擊，性格開始變得極端，之後在美國呆不下去了，也離婚了，回到蘇州大學呆了幾年，沒能續聘，來到了復旦大學也呆了6年，又沒能續聘。

網傳一張截圖顯示，有人指「數學學院黨委書記在辦公室被另外一個老師用刀捅死」、「這名引進人才，約定六年為期考核科研任務，不達標就解聘，黨委書記代表學院宣布解聘決定。被割喉，當場死亡」，有關消息未獲官方證實。

另網上流傳片段可見，疑犯被捕時滿身血跡，並向警員聲稱自己受到陷害、很多惡劣待遇。

▼網曝兇手性格有缺陷。（圖／翻攝自微博）

▲▼復旦大學殺人案。（圖／翻攝自微博）

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