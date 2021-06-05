拒絕同事追求！正妹OL遭「當眾砍殺」慘死　躺冰棺2個月無法火化

▲正妹慘遭男同事當眾砍殺亡。（示意圖／免費圖庫pakutaso，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一網友3日在網路上控訴，自己的姊姊周女在山東泰山抽水蓄能電站有限公司上班時，遭男同事數刀砍死。他描述，從2018年進入該公司開始，周女便遭遇劉姓男同事的騷擾。2021年3月5日，劉男持刀將女方從公司宿舍帶走，並強行拘禁，1個月後更喪心病狂當著2名同事的面將周女殺害。

2021年3月5日，劉男持刀將女方從單位宿舍帶走並強行拘禁。事後，劉男及其父親寫下保證書，弟弟和家人到公安部門備案後沒有再追究。

據受害者家屬表示，事情發生後，公司給周女放了2個月的假休養。在家休養期間，周女積極尋找新的工作，1個月後，公司長官通知可以回來工作，她詢問是否安全得到肯定答覆後，便返回上班。

沒想到，在周女上班的第二天，劉男就當著2名同事的面將周女殺害。目前，兇手已被逮捕，警方依法調查中，受害人家屬表示，希望最終能判兇手死刑，立即執行。

據悉，周女從小成績優秀，之後還到名校讀碩士生，碩士畢業後就進入該公司工作。面對年輕漂亮又善良的周女，同事劉男起了歹心，當時他還有妻子、家庭，但這一切並沒有將劉男束縛住，而是在已婚期間就試圖PUA周女。

過了一段時間，劉男離婚了，離婚後的劉男更是如餓狼般變本加厲，不僅時常打電話騷擾周女的生活，還曾以吃藥自殺做威脅，希望可以交往。

甚至在周女不知情的情況下，劉男偷偷拿走周女的手機，將其微信、QQ以及手機通訊錄中所有男生的聯繫方式全部刪除，試圖掌控女方的一切。

據弟弟透露，目前姊姊還在醫院的冰櫃中躺著，已經有2個月的時間，司法機關還在走流程，希望最終能得到一個滿意的答覆。

