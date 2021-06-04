家暴夫收保護令暴怒持刀殺妻！妻裝死逃過一劫　判刑6年定讞

▲許男殺妻，妻子裝死逃過一劫，許男最終遭判刑6年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市許姓男子對妻子恐嚇，妻子向法院申請保護令，許男不滿，去年3月間趁妻子熟睡時，持菜刀猛砍妻子，妻子忍痛閉氣裝死，趁丈夫離開時趕緊打電話求救，逃過一劫。許男一審遭判刑8年半，二審減輕為有期徒刑6年。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

擔任貨車司機、住在新北市板橋區的許男（55歲）與妻子結婚多年，育有2名孩子，但他經常酒後對妻子發脾氣，夫妻間感情不好。前年底對妻子恐嚇說「妳殺我，我殺妳，兩個孩子在世間就好」，妻子嚇得向法院申請保護令。許男在去年3月間收到法院核發的保護令，氣得火冒三丈，在當晚凌晨2點多時，持菜刀潛入妻子住處，對熟睡中的妻子一陣亂砍。

妻子睡夢中遭砍，立即了解緣由，忍痛裝死。許男見妻子渾身是血，就到廁所清洗兇刀，回來伸手探妻子鼻息，妻子趕緊閉氣，成功「裝死」。許男隨即讓妻子手握刀柄，走到客廳後，以刀自刺腹部。妻子聽聞許男哀號，知道機會來了，立刻抓起電話報警。不料許男這時走進房門，搶走電話，還嗆「很行嘛還可以報警」，接著走到客廳打開大門，等待救援時就暈倒。警消人員趕緊將2人送醫，檢方依照「家暴殺人未遂」對許男提起公訴。

一審法院審理時，許男否認犯罪，辯稱自己是先自砍後才開始砍妻子，而且還打開大門讓警消進入救援，並無致妻子於死的犯意，請求減刑。但一審認為他行兇後還抓傷重妻子的手握刀柄，企圖留下脫罪跡證再自戕，假裝自己遭妻子殺害；而且到案後行凶細節交待不清，又未與妻子達成和解，犯後態度不佳，重判有期徒刑8年半。

案件上訴二審，高等法院審理期間，許男改口坦承犯行，並積極與妻子和解，高院二審因此改輕判他有期徒刑6年。全案再上訴第三審，最高法院審理後，4日駁回上訴，許男遭判刑6年定讞。