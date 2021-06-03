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社會 社會焦點 保障人權

口角變命案！男遭自己割草刀殺死　鄰居男辯正當防衛不被採

▲蔡男於扭打中奪取張男所持割草刀後，持該割草刀，向張男右胸正面等處揮砍數刀，並將張摔倒於地，張男胸腔內血管,造成大量失血致當場出血性休克死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡男持割草刀，殺死鄰居張姓男子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

雲林縣林內鄉去年4月間發生一起命案，住在隔牆的兩戶鄰居不睦多年，張姓男子案發當天帶著長柄割草刀外出，與鄰居蔡姓男子在路口相遇，兩人發生激烈口角扭打，最後蔡男奪刀砍殺對方，將張男殺死。法院審理，蔡男辯稱是正當防衛，但不被採信，最高法院審理後，3日將蔡男判刑10年定讞。

死者張男（54歲）與凶手蔡男（44歲）為林內鄉烏麻村鄰居，張男職業為司機，蔡男則是風管師傅，兩家因噪音相處不睦，數度發生衝突，曾互相提告。案發於去年4月底，上午6點多張男帶著長柄割草刀外出，最後與蔡男在縣道72號一處路口相遇，兩人發生激烈口角、扭打。

過程中並無其他目擊者，但最後有一部軍車駛來，蔡男趕緊攔下車輛，請求報警。車上目擊者指稱，當時看到地上躺了一人，渾身是血，另外蔡男則木然站在一旁，之後他看到車輛駛來，才攔車報警。警方獲報後將張男送醫，但仍不治身亡；至於蔡男被帶回偵訊後，供稱上班途中遇到張男，聽到他辱罵，才開車回來理論，但張男先對他揮舞割草刀，他於是奪刀自保，並非主動砍殺他。檢方依照殺人罪嫌，對蔡男提起公訴。

法院審理時，蔡男坦承奪刀攻擊死者，但否認一開始就有致死故意。他辯稱：「我要上班……結果他（指張男）擋在大馬路那裡，手裡拿著一支刀，把我擋下來。我想說他是嚇我的，我把門打開，他就衝過來了，我又開走，但我想說不對，如果我走掉了，他拿刀去找我老婆女兒怎麼辦，我就停下來，問他你要幹什麼，他就衝過來，刀子拿了就砍了。……」、「因為他要砍我，我拿著刀，順手就那個了。那時我真的有生氣，感覺一直被找麻煩，我上班途中，死者為什麼要拿著一支刀在路中央，我是擔心家人才下車的」、「我只是想要給他一個教訓，沒想到會這麼嚴重。」

蔡男主張正當防衛，但法院均不採信，應該成立「殺人罪」，但考量蔡男自首，法院依法減刑，因此一二審法院均將他判處有期徒刑10年。全案再上訴第三審，最高法院3日駁回上訴定讞。

▼蔡男於扭打中奪取張男所持割草刀後，持刀攻擊張男。此為案發現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡男於扭打中奪取張男所持割草刀後，持該割草刀，向張男右胸正面等處揮砍數刀，並將張摔倒於地，張男胸腔內血管,造成大量失血致當場出血性休克死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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