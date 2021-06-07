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快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

▲▼陳瑩呼籲紓困每人發1.5萬。（圖／陳瑩（Ying Chen）臉書）

▲陳瑩呼籲紓困每人發1.5萬。（圖／陳瑩（Ying Chen）臉書）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情延燒，各行各業皆受到影響，行政院推出紓困4.0方案，預算也送至立法院審議。長期替勞工發聲的民進黨立委陳瑩今（7日）晚間抨擊，目前仍有8百萬以上的勞工沒辦法獲得補助，全國「每人每月最低生活費」於1.2萬元至1.7萬元間，所以建議行政院應該普發每人1.5萬元的補助金。

陳瑩指出，全國進入三級警戒這段時間，看到「公車減班、司機薪水減半」、「安親班、托嬰、課後輔導停課，員工沒有薪水」、「做一休一薪水減半」，以及作業員、服務業等等，百工百業全部受到疫情影響，民眾不是「減薪」就是「放無薪假」。

陳瑩表示，這次疫情全台都受影響，她爭取「無勞保」勞工的補助方案， 6月4日第一波個人補助核發，已有部分民眾已經收到款項，但今年的情況與去年大不同，不該沿用去年的模式而擴大，她主張補發補助每人1.5萬元。

陳瑩說，紓困4.0雖有針對投保工會及無勞保的勞工，提供個人補助，但至少有8百萬以上的勞工，在這次紓困沒有辦法獲得補助，目前全國每人每月最低生活費介於1.2萬至1.7萬之間，建議行政院普發每人1.5萬補助。

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