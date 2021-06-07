凌晨排紓困塞爆！他幸運「等待時間4分鐘」　卻慘遭校正回歸

▲勞動部網站塞爆。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



實習記者周依儒／綜合報導

因應這波疫情升溫所推出紓困4.0措施，其中針對自營業者或無一定雇主勞工急難紓困部分，於今（7）日開放申請，不少民眾凌晨一過就立刻登入網頁，但沒想到由於流量太大導致網站塞爆，有苦主貼出自己的畫面上顯示「預估等候時間超過一天」，也有幸運兒只要等待4分鐘，不過卻慘被「校正回歸」。

民眾只要符合「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」的條件，即可依照投保薪資領取到紓困金，如果不確定自己是否符合資格，只要點入勞保局的網址，輸入個人資料就能馬上知道。勞動部7日凌晨也發文表示，新增的85萬名資格可開始上網登錄，網路流量將會最高，系統已經設定排隊功能啟動，讓大家可以上網登錄時間，也請耐心等待。

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▲▼民眾抱怨網站。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



不過，網站同時登入的人流太多導致塞爆，民眾也紛紛在網路上貼出自己的等候時間，普遍都是幾小時起跳，更有人的畫面直接顯示「預估等候時間超過一天」。不少民眾也表示，自己的等待時間都只要幾分鐘、一小時，看起來比別人快很多，但等到時間到後要進去卻又要重新排隊，不然就是等待時間被拉更長，讓不少網友見狀後也笑說「原來等待時間也會校正回歸」。

▲許多網友形容等待時間根本是校正回歸。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



據了解，去年有規定月投保薪資需在2萬4千元以下，而今年則是放寬，如果月投保薪資超過2萬4千元者，將發給1萬元；月投保薪資在2萬4千元以下者，發給3萬元，只要是去年申請合格者將自4日起直接核撥至勞工帳戶，預計將有185萬自營作業勞工受惠。

▲勞動部公布自營作業者及無一定雇主勞工補貼措施。（圖／勞動部提供）



至於去年沒有申請成功者或是今年才開始加入職業工會者，明（7）日起至7月5日，可至勞保局官網登入進行線上申請，這次的申請以及查詢核發進度皆配合防疫政策改用線上登錄申請。

自營業者、無一定雇主勞工生活補貼申請資格：

1.需具中華民國國籍

2.110年4月30日已於職業工會參加勞工保險

3.108年度個人各類所得總額未達新台幣40萬8千元

4.未請領其他機關鎖定性質相同的補助、補貼或津貼