快訊／國民黨提「每人發1萬」紓困　蘇貞昌明專案報告拚618三讀

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院3日通過紓困4.0特別預算並送到立法院審查，各黨團認為部分該補強。立法院今（7日）召開朝野協商，敲定8、9日邀請行政院長蘇貞昌報告紓困4.0預算並備質詢，力拼18日三讀通過。

根據規劃，立法院將於7日起召開臨時會，8、9日邀請蘇貞昌報告紓困4.0預算並備質詢，9日至10日召開委員會審查行政院以及各黨團的提案，15日至18日院會三讀通過。

立法院長游錫堃上午受訪時表示，國內疫情非常緊張，行政院已經把紓困4.0特別預算案送到立法院，立法院應該以最快速度配合抗疫、紓困，明天邀請行政院長蘇貞昌來報告，接著就開始密集審預算，讓預算案趕快通過。

根據立法院規劃，8、9日將邀請行政院長、主計長、財政部部長與衛生福利部、勞動部及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）並備質詢，質詢人數由民進黨黨團推派25人、國民黨黨團推派16人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派2人進行。

針對紓困補強，國民黨提案仿效美國、日本的作法「每人普發1萬元紓困現金」。民眾黨則認為，行政院應排除沒有受疫情影響的高所得、高資本利得、高資產人士，做出排富的普發現金策略。

時代力量指出，國家預算規模有限，初期應該將預算精準投放在有需要的個人與行業，如疫情進一步擴大，再考慮更廣泛的現金發放，且要設排富條款。

民進黨內日前有立委連署提案「直接發1個月最低薪資現金」的主張，沒有被行政院採納，提案人之一的立委羅致政表示，希望行政院滾動檢討。