高雄高中職以下「取消實體期末考」　評量方式由各校決定



▲高雄配合教育部宣布延長停止到校上課至學期結束 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

行政院7日宣布延長全台三級警戒，停課延長至暑假，高雄市教育局也表示，高雄市高中職、國中小取消實體期末考，期末考是否採線上評量則由各校自行決定。



因應疫情停課，教育部7日宣布全國各級學校及公私立幼兒園停止到上課，延長至110年7月2日止。高雄市教育局表示，高中以下學校持續實施線上教學，高中以下學生（含幼兒園）家長因故無法在家照顧，學校及幼兒園仍持續提供學生到校基本照顧。

另外，為利各校處理期末考與學期成績計算，高雄市高中職、國中小取消實體期末考，期末考是否採線上評量則由各校自行決定。



高雄市教育局指出，各校得彈性調整定期評量次數與平時評量比例，依照各規定由學校循校內程序討論、調整定期評量次數與平時評量比例；有關學生學業成績評量，請學校從寬認定原則，以彈性、多元方式進行，可採線上評量及表單、實作評量等，如測驗(是非、選擇、填充、簡答及申論等)、問卷、檔案文件、口試、報告等方式辦理。



高雄市教育局強調，各校經討論調整後的評量方式應考量同年級、同科目的公平性與一致性，並能追蹤瞭解學生學習結果。另因「大學繁星推薦入學」回歸校內成績核算，由各校自訂合宜的推薦機制與原則，學校因應停課如調整評量方式或學期成績計算方式，只要校內一致，並提經學校推薦委員會審議確認，不影響學生參與繁星推薦權益。

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