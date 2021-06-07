快訊／柯文哲：死亡率恐會超過2.3％　「社區還有很多確診沒找到」

記者袁茵／台北報導

全台三級警戒延長至6月28日，中央流行疫情指揮中心7日公布，國內新增211例本土確診，以新北市82例最多，其次為台北市60例，並新增26例死亡。台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，台灣死亡率可能會超過2.3％，社區裡面有很多確診案還沒被找到。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊和相關局處首長出席，並對三級警戒延長、學生停課至暑假因應作為、莫德納疫苗配發與施打對象、北市大型接種站等問題進行回應。

柯文哲表示，中央公布211例本土確診，新增死亡26例，把到昨天為止的統計數字拿出來算，到6日在台灣發生的本土確診死亡率為2.3％，比全球平均值還高，美國大約1.7％左右，台灣醫療大概是在世界平均之上，還有很多人在加護病房插管，未來死亡率應該會增加，可能超過2.3％。

柯文哲說，這數字看起來，目前社區裡面有很多確診案例，但是還沒被發現，這是比較合理的解讀。

指揮中心表示，新增211例本土病例，為106例男性、105例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於年5月21日至6月6日。

指揮中心指出，個案分布地區以新北市82例最多，其次為台北市60例，苗栗縣45例，彰化縣8例，新竹市、桃園市、澎湖縣及基隆市各3例，宜蘭縣、嘉義縣、屏東縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市69例中，64例為已知感染源，1例有萬華區活動史，4例關聯不明。

指揮中心說明，新增26例死亡個案，共計為男性20位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月2日，確診日介於5月12日至6月5日，死亡日介於5月31日至6月6日。

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）