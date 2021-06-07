1790劑AZ疫苗「接種1955人」！竹北衛生所精準抽取　一滴都不浪費

▲AZ疫苗在填充藥劑時會多填入一些作為緩衝劑量。（圖／達志影像／美聯社）

記者莊智勝／新竹報導

省下一劑是一劑！新冠肺炎疫情全台延燒，但疫苗數量仍然十分稀缺；新竹縣竹北市衛生所5日在臉書曝光AZ疫苗接種情況，領用1790劑、共接種1955人，多打的165位醫護同仁，皆是透過專業精準抽取、施打，絲毫不浪費一滴藥液，縣長楊文科也現身回文「辛苦了！謝謝你們！」

日前國民黨前立委接種新冠疫苗引爆爭議，當時黃昭順就曾辯稱，自己現職為藥師，且是利用「疫苗正常剩餘量」進行施打，駁斥插隊打疫苗說法。高市衛生局長黃志中解釋，AZ疫苗為多劑型疫苗，每瓶原則上提供10人施打，但事前填充量會稍微多一些作為緩衝，倘若臨床上抽取藥劑時將劑量抓得較為精準，有時可以替11人施打，強調這並非是「剩餘量」，而是疫苗本身就有的量。

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新竹縣竹北衛生所5日公開所內疫苗接種情形，表示「截至4日，本所AZ疫苗接種情形，領用1790劑，接種1955人，全體同仁引以為傲，待下一批疫苗下貨，會立即為各位服務，請耐心等候。」同時衛生所也表示，「省一劑是一劑，台灣取得疫苗太不容易了！」該則PO文今（7日）引來縣長楊文科現身留言，「謝謝衛生所同仁最精準專業的施打，且不浪費藥液，多打了165位醫護同仁，辛苦了！謝謝你們！」

對此，網友也紛紛直呼，「這種精準度超乎想像」、「連緩衝劑量都沒浪費，太厲害了」、「精準神之手」、「謝謝第一線的醫護人員，感動、感謝」、「應該抽藥劑抽到快鬥雞眼了，謝謝你們！」

▼竹北衛生所醫護人員精準抽取，1790劑疫苗共接種了1955人。（圖／翻攝臉書）