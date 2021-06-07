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周玉蔻爆「中研院士請辭國產疫苗委員」　召集人證實「他有辭意」

▲▼王炳忠、周玉蔻北院出庭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲資深媒體人周玉蔻爆料國產新冠肺炎專家委員會成員陳培哲請辭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

資深媒體人周玉蔻在臉書爆料身為衞福部食藥署「國產新冠肺炎（COVID-19）疫苗療效評估方法專家會議」成員的中研院院士陳培哲閃電請辭。新冠肺炎疫苗專家會議召集人、高雄醫學大學附設中和紀念醫院長鍾飲文受訪時也證實「他有表達辭意，現在還在慰留。」

周玉蔻在臉書寫道「中研院院士陳培哲，近日頻頻攻擊國產疫苗，遭質疑目前還是國產疫苗最關鍵的解盲階段，甚至涉及業者業界的利益，審查委員這樣的發言，嚴重違反專業倫理。陳培哲面對外界抨擊，一度還不承認自己是審查委員，與他一同參與專家會議的人士私下十分憤怒，據了解，陳培哲昨天提出辭去專家小組審查委員資格。」

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對於陳培哲請辭一事，鍾飲文受訪表示，「他是有表達辭意，不過我們還在慰留，他有個人看法，正式原因可能要食藥署比較適合說明。」面對媒體追問相關可能原因，鍾飲文僅保留回應「他個人原因大概是對整個疫苗開發的技術有想法，但的確各個不同領域的委員，都會有不同的想法。」

另外，周玉蔻也直言，有熟悉內情人士表示「陳培哲閃電請辭，已經引起專家會議成員公憤，未來應該無法避免相關觸犯法律的訴訟。」對此，鍾飲文則說「應該不會，他是表達個人的觀點，我沒看到周玉蔻本身的內容。」

而關於委員會成員簽有保密協定，鐘飲文也說明，保密協定是針對會議討論資料和結論，委員共識由食藥署統一說明，他應該是自己有想法，表達個人觀點。

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