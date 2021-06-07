新冠疫苗未來採「全公費」　陳時中：新版接種順序明日會議定案

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情延燒，及早大量接種疫苗，成為疫情解方。指揮中心日前表示會將75歲以上長者以及長照機構住民順位提前，行政院長蘇貞昌今（7）日也在院會中下指示，指揮官陳時中表示，會在明日預防接種組會議中定案。

▲日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

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新版新冠疫苗十一類公費接種順位與人數預估如下：

第一類：醫事人員／預估48.8萬人

第二類：中央及地方政府防疫人員／預估9萬人

第三類：高接觸風險第一線工作人員／預估3.5萬人

第四類：因特殊情形必要出國者／預估5000人

第五類：機構及社福照顧系統之人員及其照顧者／預估20萬人

第六類：75歲以上高齡長者／預估人數含在第九類

第七類：維持社會運作之必要人員（警察、憲兵）／預估5萬人

第八類：維持國家安全正常運作之必要人員（軍人）／預估20.8萬人

第九類：65歲以上長者／預估348.5萬人，含第六類人數

第十類：19歲至64歲易導致嚴重疾病之高風險族群、罕見疾病或重大傷病／預估387.5萬人

第十一類：50歲至64歲成人／預估530萬人

目前台灣已完成採購並簽約的疫苗有AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑，另還有經由COVAX分配的476萬劑，但截至今（7）日止，包括日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，已確定到手的僅有211.6萬劑。美國日前宣布將提供台灣75萬劑疫苗，但廠牌、到貨時間未定。

陳時中表示，對於一到三類是因為接觸病毒時間長，才會先開放，之後才是高染病可能性的長者，接下來才會逐步往下開放。

陳時中另提到，未來疫苗都不會開放自費施打，全部納入公費體系，也會在施打到一定數量時逐步向下開放，不會等到特定族群打完才會往後開。目前雖然只有AZ一種疫苗，但未來如果有多廠牌疫苗來台，會尊重民眾自己的選擇。