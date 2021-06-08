停課到暑假！他列9優點「不就是家長要的嗎」　網戰爆：撐不住了

▲孩子遠距教學，讓爸媽很頭疼。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

全台三級警戒再延長至6月28日，各級學校也一路停課到7月2日，消息一出卻讓許多雙薪家庭哀鴻遍野，為了照顧孩子只能請防疫假。不過，一名男網友分享停課9大優點，反問「家長到底在崩潰什麼？」文章曝光後，卻引發網友戰爆，「也怕請假太久被公司資遣...真的只能走一步算一步！」

教育部最新統計，4月20日至6月7日這段疫情期間，各級學校共有445名學生確診，其中以大專校院確診的157名最多，高中73名、國中65名、國小99名與幼兒園51名，而昨日行政院宣布，停課再延長至暑假，讓不少家長感到崩潰。

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對此，一名網友在《Dcard》貼出一張哏圖，安慰全台爸媽們「不要再唉了，現在的教育型態，不是家長們一直在爭取的嗎？」並列出9個好處，如下：

1.沒有早自習，孩子可以睡到飽，現在就是啊

2.老師上課家長可以旁聽，現在就是啊

3.午餐不用吃學校難吃的營養午餐，可以享用家長的愛心營養午餐，現在就是啊

4.不用穿制服，可以每天穿自己喜歡的服裝，現在就是啊

5.可以使用資訊設備融入學習，也可以使用手機，現在就是啊

6.不用打掃偌大的校園環境，現在就是啊

7.線上評量，沒有紙筆測驗，沒有一堆罰寫，現在就是啊

8.有更多與家人相處的時間，現在就是啊

9.以前希望孩子有多一點自己學習的空間時間，現在就是啊

文章曝光後，底下網友笑虧，「想爭取圖上那幾點的，不是家長們而是學生吧」、「這些大部份都是學生要求的，而且圖裡面的要求，算是蠻開放的想法，台灣普遍家長還是保守，僅有少數會支持，所以才會哀鴻遍野」、「第10點：家長每天不能照顧小孩超過30分鐘」。

▲孩子停課到暑假！（示意圖／記者李毓康攝）



不過有網友分析現實面，就怕無期限請假照顧孩子，恐面臨丟飯碗的窘境，以及遠距教學備受挑戰，「雙薪家庭沒後援，真的只能請假（無薪假）照顧小孩，長期也是一種負擔，畢竟生活開銷還是在，也怕請假太久被公司資遣，心情無奈，但疫情當下，真的只能走一步算一步」、「台灣遠距教學卻完全不完善欸，我覺得這是很大的問題，5月一宣布停課要遠距，筆電、平板、電腦搶的跟什麼一樣，怎麼會是都到了停課才做？不是應該在之前就要做好準備嗎」。

本站曾報導，《有薪「防疫照顧假」限領14天！ 銀行主管坦言：再給薪恐無法負荷》，原本銀行業推出，員工可請14天「有薪防疫照顧假」開始猶豫了，一位民營銀行主管在接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時直言：「道德風險這會讓銀行無法負荷」。

據了解，一銀、華南銀等公股銀也提供員工可請14天「防疫照顧假」，並列入事假也支付薪水，隨著3級警戒延長，記者也訪問一銀主管，他表示，超過14天，也就是第15天開始到第28天，員工如果還有繼續請假，將不再給薪。

▼家長擔心一直請假，經濟生活撐不住了！（圖／翻攝Dcard）

