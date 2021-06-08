　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停課到暑假！他列9優點「不就是家長要的嗎」　網戰爆：撐不住了

▲▼台北市、新北市疫情提升到三級警戒，公私立高中職以下18日至28日全部停課,圖為新北市永和國中。（圖／記者李毓康攝）

▲孩子遠距教學，讓爸媽很頭疼。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

全台三級警戒再延長至6月28日，各級學校也一路停課到7月2日，消息一出卻讓許多雙薪家庭哀鴻遍野，為了照顧孩子只能請防疫假。不過，一名男網友分享停課9大優點，反問「家長到底在崩潰什麼？」文章曝光後，卻引發網友戰爆，「也怕請假太久被公司資遣...真的只能走一步算一步！」

教育部最新統計，4月20日至6月7日這段疫情期間，各級學校共有445名學生確診，其中以大專校院確診的157名最多，高中73名、國中65名、國小99名與幼兒園51名，而昨日行政院宣布，停課再延長至暑假，讓不少家長感到崩潰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，一名網友在《Dcard》貼出一張哏圖，安慰全台爸媽們「不要再唉了，現在的教育型態，不是家長們一直在爭取的嗎？」並列出9個好處，如下：

1.沒有早自習，孩子可以睡到飽，現在就是啊

2.老師上課家長可以旁聽，現在就是啊

3.午餐不用吃學校難吃的營養午餐，可以享用家長的愛心營養午餐，現在就是啊

4.不用穿制服，可以每天穿自己喜歡的服裝，現在就是啊

5.可以使用資訊設備融入學習，也可以使用手機，現在就是啊

6.不用打掃偌大的校園環境，現在就是啊

7.線上評量，沒有紙筆測驗，沒有一堆罰寫，現在就是啊

8.有更多與家人相處的時間，現在就是啊

9.以前希望孩子有多一點自己學習的空間時間，現在就是啊

文章曝光後，底下網友笑虧，「想爭取圖上那幾點的，不是家長們而是學生吧」、「這些大部份都是學生要求的，而且圖裡面的要求，算是蠻開放的想法，台灣普遍家長還是保守，僅有少數會支持，所以才會哀鴻遍野」、「第10點：家長每天不能照顧小孩超過30分鐘」。

▲▼台北市、新北市疫情提升到三級警戒，公私立高中職以下18日至28日全部停課,圖為新北市永和國中,路隊,放學,下課,導護媽媽,志工。（圖／記者李毓康攝）

▲孩子停課到暑假！（示意圖／記者李毓康攝）

不過有網友分析現實面，就怕無期限請假照顧孩子，恐面臨丟飯碗的窘境，以及遠距教學備受挑戰，「雙薪家庭沒後援，真的只能請假（無薪假）照顧小孩，長期也是一種負擔，畢竟生活開銷還是在，也怕請假太久被公司資遣，心情無奈，但疫情當下，真的只能走一步算一步」、「台灣遠距教學卻完全不完善欸，我覺得這是很大的問題，5月一宣布停課要遠距，筆電、平板、電腦搶的跟什麼一樣，怎麼會是都到了停課才做？不是應該在之前就要做好準備嗎」。

本站曾報導，《有薪「防疫照顧假」限領14天！　銀行主管坦言：再給薪恐無法負荷》，原本銀行業推出，員工可請14天「有薪防疫照顧假」開始猶豫了，一位民營銀行主管在接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時直言：「道德風險這會讓銀行無法負荷」。

據了解，一銀、華南銀等公股銀也提供員工可請14天「防疫照顧假」，並列入事假也支付薪水，隨著3級警戒延長，記者也訪問一銀主管，他表示，超過14天，也就是第15天開始到第28天，員工如果還有繼續請假，將不再給薪。

▼家長擔心一直請假，經濟生活撐不住了！（圖／翻攝Dcard）

▲▼停課延長家長崩潰 網列九大優點：這不就是你們要的嗎？（圖／翻攝Dcard）

▲▼停課延長家長崩潰 網列九大優點：這不就是你們要的嗎？（圖／翻攝Dcard）

ET快訊
快訊／新北警18人確診「分布區域曝」　大多查無感染源
愷樂被爆「秘婚醫生男友」！　近況曝光
公審女同學後遭起底　政大男突墜樓身亡
快訊／資深記者輕生亡！遺體採檢「確診新冠肺炎」
武陵農場沒了旅客！　出現超罕見野生動物
台積電徵作業員「時薪2600」免學經歷！網暴動　真相曝光
方大同爆熱戀ing ！　密友親曝「交往中」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

發燒被退貨！網酸「騙打疫苗」　劉心語：也許努力還不夠

在家防疫開支恐增加！消基會籲政府補助水電費　網路費也應紓困

「不會那麼倒楣啦！」台北女訂好一家5口高鐵　他聽恐怖對話頭發麻

停課到暑假！他列9優點「不就是家長要的嗎」　網戰爆：撐不住了

兒科醫揭酒精挑選2大原則　怕買錯認明8字最安全！

「藝文紓困4.0」補助懶人包！文化部建議：優先採線上申請

紓困4.0「狂等29小時」才成功！釣出大票苦主　過來人1招：比較快

疫苗施打率「109%」！插畫家繪出震撼：受到了不同領域專業衝擊

桃園9萬產業移工明起快篩！鄭文燦曝：會先從台達電開始

3年來首見！美國牛「萊克多巴胺超標」　食藥署邊境攔截逾1千公斤

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

發燒被退貨！網酸「騙打疫苗」　劉心語：也許努力還不夠

在家防疫開支恐增加！消基會籲政府補助水電費　網路費也應紓困

「不會那麼倒楣啦！」台北女訂好一家5口高鐵　他聽恐怖對話頭發麻

停課到暑假！他列9優點「不就是家長要的嗎」　網戰爆：撐不住了

兒科醫揭酒精挑選2大原則　怕買錯認明8字最安全！

「藝文紓困4.0」補助懶人包！文化部建議：優先採線上申請

紓困4.0「狂等29小時」才成功！釣出大票苦主　過來人1招：比較快

疫苗施打率「109%」！插畫家繪出震撼：受到了不同領域專業衝擊

桃園9萬產業移工明起快篩！鄭文燦曝：會先從台達電開始

3年來首見！美國牛「萊克多巴胺超標」　食藥署邊境攔截逾1千公斤

南投家祭「警棺材旁蒐證開單」　網轟冷血分局長登門道歉

畫師手繪「核酸檢測上河圖」　340人穿越時空呈現佛山抗疫現況

「那對夫妻」Kim全科教學好崩潰！　課後「只穿圍裙」端出4菜1湯

鳳山毒牌桌讓居民繃緊神經！還有人亂傳「聽里長說有人確診」下場慘

傳染力比英國變種高50％！　印度變種爆新症狀：聽損、血栓需截肢

基隆海科館休館至6／28！「互動式數位繪本」免費看動畫、聽故事

端午節別出門！「人氣網購粽子TOP20」出爐　香腸粽、桂花粽超欠吃

跟張志豪有約定　邱辰再投入中職選秀拚左投右打野手第一人

狂宰公鹿39分　籃網寫隊史季後賽最大勝分

三級警戒延長！　本土一哥宣布個唱延期　自招胖3公斤開直播過乾癮

生活熱門新聞

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

「應立即進入四級警戒」　醫曝得阻斷這類人傳播鏈

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

館長辦3+11「究責」投票　4千留言戰翻

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

批政府刁難疫苗　醫：不然265人還活著

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

陳建仁：國產疫苗副作用比國際大廠低　原理曝光

更多熱門

相關新聞

北市專責病房剩360床！柯文哲提區域聯防

北市專責病房剩360床！柯文哲提區域聯防

行政院長蘇貞昌8日赴立院進行報告並備質詢，行政院書面報告指出，目前全國專責病房床數，含負壓隔離病房及專責加護病房病床，共計約7200多床，空床數4000多床，空床率約55％。根據台北市政府統計，截至7日，北市府專責病房空床數約有360床，檢疫所與防疫專責旅館空床數約280床，其檢疫所還有一部分歸給中央，支援新北市。

疫情停課弱勢童讀書照明不足　企業捐1690盞檯燈

疫情停課弱勢童讀書照明不足　企業捐1690盞檯燈

基隆長庚引進自動化檢驗設備　PCR量能增5倍！

基隆長庚引進自動化檢驗設備　PCR量能增5倍！

疫情衝擊無薪假人數破5000人　製造業增加近千人

疫情衝擊無薪假人數破5000人　製造業增加近千人

炒作質疑聲浪不斷！高端解盲在即「股價劇烈波動」　

炒作質疑聲浪不斷！高端解盲在即「股價劇烈波動」　

關鍵字：

停課家長無薪假防疫假三級警戒新冠疫情停課到暑假

讀者迴響

熱門新聞

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

「應立即進入四級警戒」　醫曝得阻斷這類人傳播鏈

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面