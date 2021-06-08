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疫情停課弱勢童讀書照明不足　南投縣議長揪企業捐1690盞檯燈

▲南投縣議會發起，善心企業慨捐檯燈嘉惠弱勢學子。（圖／南投縣政府提供）

▲企業捐檯燈嘉惠南投弱勢學子。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情嚴峻造成學校重啟遙遙無期，有鑑於南投偏鄉和經濟弱勢戶學童缺乏良好室內照明、影響學習和視力健康，南投縣議會議長何勝豐等多位議員共同發起「一盞檯燈、照亮希望」募捐活動，獲繆氏投資企業響應，捐贈1690盞檯燈，嘉惠13鄉鎮133校共1690名學子，特別是受疫情影響停課的學童。

縣府秘書長洪瑞智昨（7）日下午前往南投國小出席捐贈儀式，南投縣議會副議長潘一全、議員蔡宗智、石慶龍等發起人也出席觀禮，議會秘書長陳國忠代表議長何勝豐到場，由繆氏投資董事長繆光宙將檯燈交予潘一全，再由洪瑞智代表接受轉贈，縣府和縣議會也分別頒發感謝狀。

潘一全表示，部分低收弱勢的國中小學童，平日在家中書寫和溫習功課，常因閱讀環境和光線照明不足造成視力傷害，因此與何勝豐、蔡宗智、石慶龍等縣議員聯手發起募捐活動，邀請平常熱心公益，樂善好施的繆光宙共襄盛舉，快速促成此樁美事。

▲南投縣議會發起，企業慨捐檯燈嘉惠弱勢學子。（圖／南投縣政府提供）

▲企業捐檯燈嘉惠南投弱勢學子。（圖／南投縣政府提供）

繆光宙說，能參與捐贈偏鄉和弱勢學童檯燈的活動，感到非常開心與榮幸，希望讓南投縣有需求的學子獲得明亮健全的學習環境，並且能夠認真學習。

石慶龍和蔡宗智也表示，偏鄉弱勢學童的生活資源匱乏，眼睛則是心智之窗，希望有更多企業團體善盡社會責任，共同關心改善他們的學習環境，成為他們學習路上的提燈照路人。
 

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