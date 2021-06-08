基隆長庚引進自動化檢驗設備　PCR量能增5倍！3小時即知結果

▲基隆長庚引進自動化檢驗設備，PCR量能增加5倍，且3小時就可得知結果。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應全台新冠疫情嚴峻，醫院採檢需求量大增，基隆市長林右昌與基隆長庚醫院院長賴旗俊、檢驗醫學科主任黃成正特別於今（8日）宣布，基隆長庚醫院將於明（9日）啟用新型「全自動新冠病毒檢測機台」，全面提升採檢能量與效率。

林右昌表示，此次長庚醫院引進機台，因採全自動檢測流程，PCR採檢量能從原本1天140例，可以再增加700例，總數可達每天840例以上；而等待採檢結果的時間，也從原本3天，大幅縮短至3小時。

林右昌指出，不僅便民，更有利衛生單位即時掌握疫情狀況，有效管控病毒傳播，必要時還能支持雙北，而3日機台運至基隆時，林右昌也特地親自前往視察，並向醫檢人員加油打氣，基隆長庚團隊也立即展開裝置、測試與人員操作演練，確保新機台上線後，檢測流程一切順暢。

▲基隆長庚醫院將於明（9日）啟用新型「全自動新冠病毒檢測機台」。

基隆長庚院長賴旗俊表示，這是長庚醫院深耕基隆、回饋基隆鄉親的具體行動，在總院全力支持協助下，投資超過500萬元的經費購入，且這段時間感謝林市長與衛生局當醫護的強力後盾，他強調，此機台上線後，不僅可迅速提升基隆PCR檢測量能，有效節省醫檢人力，還可降低偽陰性結果發生，大幅提升整體防疫效率。

衛生局長吳澤誠補充，目前本市進行的是擴大篩檢機制，把匡列的範圍擴大，疫調仍然追蹤到發病前14天的接觸者進行PCR檢測；另外，快篩則是擴大篩檢，只要市民自覺需要篩檢，就可以來預約。

最後林右昌強調，雙北疫情非常嚴峻，鄰近的基隆還能將疫情有效控管住，已是很不容易的成果，要特別感謝，防疫戰鬥最重要環節、辛苦的醫檢人員無私奉獻，和第一線所有醫護同仁，「我們繼續加油把基隆守住！」

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