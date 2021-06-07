　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

資優生陷疫苗危機！　紐西蘭防疫恐「比台灣還脆弱」

▲▼ 台灣新冠疫情。（圖／路透）

▲台灣疫情爆發成為各國借鏡。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

過去被國際讚譽為防疫資優生的台灣，如今卻陷入本土疫情爆發，而同樣身為防疫模範生的紐西蘭，至今仍高居防疫冠軍。不過，紐西蘭就有專家指出，紐西蘭和台灣其實有共同的問題，就是疫苗接種率太低，該國的疫苗完全接種率僅有3.9％，「我們甚至比台灣更脆弱。」

奧克蘭大學醫學系教授戈爾曼（Des Gorman）表示，台灣疫情爆發對紐西蘭來說是一個危險信號，「這些透過良好隔離封鎖措施的國家，面臨著一個真正的問題，那就是如何重新適應和恢復經濟和生活方式。」他提到，台灣邊境管理、接觸者追蹤做得非常好，但還沒有達到所需的免疫標準。

戈爾曼提到，台灣和紐西蘭的共同問題就是疫苗接種率太低。根據英國《金融時報》統計，台灣每100人僅 2.9人接種第一劑，目前尚無接種第二劑的統計數字；紐西蘭每100人有8.8人接種第一劑，第二劑則為4.8人。

▲▼紐西蘭4月底舉辦大型演唱會，不用戴口罩也不必保持社交距離。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭4月底舉辦大型演唱會，不用戴口罩也不必保持社交距離。（圖／達志影像／美聯社）

台灣和紐西蘭在推廣新冠疫苗接種遇到的瓶頸就是，疫苗供貨量仍不穩定，紐西蘭已採購1000萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗，但扣掉已接種的56萬餘劑，目前存貨僅剩30萬劑；台灣向阿斯特捷利康（AZ）和莫德納（Moderna）訂購2000多萬劑疫苗，目前僅有70多萬劑AZ疫苗抵台。

由於印度疫情大爆發，造成全球疫苗供應鏈不穩定，最新消息指出，紐西蘭必須等到7月底才能得到新一批供貨。紐西蘭新冠肺炎防疫部長希普金斯（Chris Hipkins）說，輝瑞已經承諾在9月底會交付所有疫苗。

戈爾曼說，台灣和紐西蘭未來仍需仰賴隔離、檢疫、接觸者追蹤和篩檢來對抗疫情，但台灣的方式更有效率，「我們應該看看台灣，我們應該感到非常害怕，因為它告訴我們，在社區全面接種疫苗之前，我們是多麼脆弱。」

戈爾曼表示，「我們甚至比台灣更脆弱，我們不僅沒有接種疫苗，我們的邊境管制仍漏洞百出，對於接觸者的追蹤遠遠不夠，我們只是祈禱能夠像過去一樣幸運。」

►疫苗採購不足！美媒談台灣「過度自滿」　電水短缺恐釀半導體危機
►亞洲與歐美差距曝！模範生疫苗慢打成後段班　2025才達群體免疫
►法更新入境管制！台灣列「橘區」不如日韓　需附PCR陰性報告

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人
股民最愛！「台股原型ETF」前6檔大洗牌
「二公主」首場畢業沒了！超猛爸媽一夜做出來　感動萬人
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

台積電、英特爾都在乾旱「亞利桑那」設廠　四大優勢曝光

在家超過12hrs要多付270元！　他受不了惡房東「怪家規」秒報警

記者曝美國政府「台灣問題優先」背後3關鍵　籲南韓研擬對台策略

泰國富豪夫婦「溺斃泳池」監視器竟全壞！　兒質疑死因不單純

Google濫用市場力壟斷廣告業務　法國「開全球第一槍」重罰74億

接近群體免疫！以色列6／15起「室內免戴口罩」　盼盡快全面解封

日媒驚：台灣不到1個月暴增1萬例本土！　登熱門討論第一

16歲就中千萬！英最年輕樂透得主　獲獎7年後驚傳逝世

砍下頭顱丟進投票所！　墨西哥「血腥選舉」97名政治人物遇害

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

台積電、英特爾都在乾旱「亞利桑那」設廠　四大優勢曝光

在家超過12hrs要多付270元！　他受不了惡房東「怪家規」秒報警

記者曝美國政府「台灣問題優先」背後3關鍵　籲南韓研擬對台策略

泰國富豪夫婦「溺斃泳池」監視器竟全壞！　兒質疑死因不單純

Google濫用市場力壟斷廣告業務　法國「開全球第一槍」重罰74億

接近群體免疫！以色列6／15起「室內免戴口罩」　盼盡快全面解封

日媒驚：台灣不到1個月暴增1萬例本土！　登熱門討論第一

16歲就中千萬！英最年輕樂透得主　獲獎7年後驚傳逝世

砍下頭顱丟進投票所！　墨西哥「血腥選舉」97名政治人物遇害

《德州電鋸殺人狂》女星確診新冠肺炎　年僅30歲病逝！

大陸高考日！張藝興公平祝福「寫出504種姓氏」　網爆笑：震撼了

愛犬被笑胖…竟卯起來「絕食抗議」！　丹妮婊姐崩潰：零食也拒吃

法網／苦戰3小時半！喬帥五盤逆轉晉8強　對手決勝盤遺憾傷退

前面沒路啦！橘白貓「強硬逼車」倒退嚕　虎斑被逼至角落超惶恐

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

日本專家點破5個「洗髮錯誤」，原來仰著頭會沖不乾淨

曾智希「穿內褲躺床」秀美臀！　自曝日常居家穿搭…網嗨喊想看

吃蘋果不揪！阿金「氣到手插腰」雞翅手外八　網笑：在學烤雞嗎

梅威瑟灑上千萬爆買9輛豪車　勞斯萊斯自己開其他8輛送朋友

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

國際熱門新聞

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

新冠解藥找到了！科學家證實2藥物可抑制病毒

她染疫216天　新冠病毒在體內變異32次

即／日本奧委會官員跳軌　遭進站列車撞死！

專家：紐西蘭防疫比台灣還脆弱

他「揉紙團」參加紙飛機比賽　直接奪冠

梅根二胎產女！　取名致敬黛安娜王妃

新郎婚禮震驚發現　「新娘是男的」

4歲女童被豹叼走　遺體被啃一半

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

9歲兒沙灘慘叫　皮膚像蠟融化

美媒談台灣「過度自滿」電水短缺

賣蔥男賺大錢就外遇　老婆氣炸開槍射殺

父娶27妻狂生150子！他曝：第151位要生了

更多熱門

相關新聞

移工停工14天薪水照發　京元電董座：人力吃緊帶來營運壓力

移工停工14天薪水照發　京元電董座：人力吃緊帶來營運壓力

半導體測試大廠京元電，由於爆發移工群聚確診，指揮中心要求京元電讓所有移工停班隔離14天，但薪資要照付，對此京元電董座李金恭坦言，人力嚴重吃緊，帶來營運壓力，總經理劉安炫也發內部信鼓勵員工信心。

廣州、深圳變種病毒「更致命！」

廣州、深圳變種病毒「更致命！」

6／28前18處國家森林遊樂區全關閉

6／28前18處國家森林遊樂區全關閉

停課到暑假衝擊學生「期末評量」

停課到暑假衝擊學生「期末評量」

三級延到6／28醫護不意外！憂1關鍵沒守住「警戒恐繼續延長」

三級延到6／28醫護不意外！憂1關鍵沒守住「警戒恐繼續延長」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗紐西蘭台灣防疫紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面