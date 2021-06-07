廣、深變種病毒更致命！　完整打疫苗「嚴防毒株再變異」

▲廣州出現變種病毒，民眾排隊施打疫苗。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

廣東再次爆發疫情，目前確定是廣州、深圳兩條傳染鏈上傳播出去的病毒毒株。專家呼籲，相較廣州變異毒株B.1.617.2（Delta），深圳的新冠變異毒株B.1.1.7（Alpha）更具致命性，如果不能及時接種完整的疫苗，病毒有可能發生變異，為全球抗疫帶來危機。

《新浪財經》報導指出，從這次傳播範圍和感染者嚴重程度來分析，廣東本輪疫情中，Delta在廣州造成的影響大於出現在深圳的Alpha。英國一份現有研究數據，Delta的傳染性比Alpha強50%。

香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁「因為年輕人活動性強，通過上呼吸道感染的機會自然增高。」

廣州市衛生健康委主任黃光烈稱，此次廣州疫情中的Delta，「傳播速度非常快，傳播力很強，複製能力增強，而且偏好在上呼吸道，容易傳播，也較容易影響年輕人。」

▲大陸專家呼籲疫苗接種必須完整，防止再變異。（圖／CFP）

實際上，在WHO的定級中，把病毒變異分為三類，無須關注的、值得注意的、需要警惕的。 Delta為第二類值得關注變異體，威脅性低於Alpha、Beta、Gamma變異株。「Alpha更具有致命性。」

面對新一輪變種病毒，施打疫苗變得更重要。根據學術期刊《科學》近日發表的一篇論文指出，讓更多人接種第一針的做法，在短期內的確能減少新冠的感染率。

報導稱，從長遠來看，只接種一針疫苗有一個巨大的隱憂，促進病毒發生變異。「如果不能及時接種完整的疫苗，病毒有可能發生變異，為全球抗疫帶來危機。」

大陸感染科專家張文宏也指出，安徽、上海，還有廣州，現在無論是哪個地方，如果不採取對疫情零容忍，後果不堪設想，因為還沒有建立免疫屏障。