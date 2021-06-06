疫苗採購不足！美媒談台灣「過度自滿」　電水短缺恐釀半導體危機

▲台灣疫情升溫，軍人穿上防護衣在萬華執行消毒作業。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

《外交政策》（Foreign Policy）4日報導，台灣自疫情爆發以來，長期居全球抗疫典範，但政府因此「過度自滿、目光短淺」，同時政治衝突不斷爆發，阻礙當局危機應變能力，確診數短期快速飆升逾8000例，更面對電力、水資源短缺等問題，嚴重破壞全球關鍵半導體供應鏈。

駐台資深記者希爾頓（Hitlon Yip）報導中指出，全球第一個完全執行防疫措施是台灣，一年多來成功阻止疫情擴散，飽受全球高度讚揚，確診數在5月前少於1200例，死亡人數更只有12人。全球封城時期，台灣民眾仍維持正常生活，照常開放工作、學校、夜生活、音樂會、宗教聚會等。

然而，「防疫的成功掩蓋許多缺點」，其中包括疫苗採購不足、機組人員只需短暫3日隔離、無視國外疫情走向的「自滿情緒」。希爾頓強調，台灣僅是把病毒拒門之外，與世界隔離，追蹤所有接觸者足跡，卻沒有對大規模社區爆發做出準備，低估新變種病毒強大傳染力，簡單來說，「台灣一直以2020年抗疫方法，抵抗今年的疫情。」

▲台灣疫情持續上升，引發外媒關注。（圖／路透）

自4月爆出的「華航諾富特染疫案」，本土病例持續擴散全國多縣市，大量病例數與地理位置皆讓當局措手不及，而政府在確診量飆至單日三位數前，多次拒絕提高警戒級別，中央與地方政府更爆發多起衝突，拒絕攜手積極解決問題。

報導強調，台灣政府、特別是衛生部長陳時中長期有效應對疫情，值得全球高度讚揚，但須為沒有做好大規模社區爆發準備，承擔相應責任。

《外交政策》分析，台灣檢測資源短缺，當局自5月22日持續以「奇怪雙重形式」報告本土病例，包括新病例與「校正病例」，後者將個案回歸前6日至12日數據，突顯檢測能力的不足，電腦檢測系統更一度因負擔過大，堆積逾3萬「未處理」檢測病例。

同時，政府忽略疫苗重要性，未積極獲取足夠劑量，如今更在疫苗取得渠道遭遇瓶頸，截至6月1日，全國僅不到2%民眾接種疫苗。當局辯稱，台灣早已與莫德納（Moderna）、阿斯利康（AZ）等廠商簽署協議，但因中國刻意阻擋疫苗進口，時程才被推遲。

除此之外，台灣面臨嚴重電力短缺問題，高雄電力發電廠5月13日與17日出現故障，5日內二度造成全國性停電，事後將原因歸咎為電力供給能力不及需求量。此事件反映台灣能源緊張現況，包括有意縮減核電、推遲建造液化天然氣廠、緩慢使用再生能源等。

▲台灣遇55年來最嚴重乾旱。（圖／路透）

希爾頓更強調，氣候變遷、嚴重乾旱、水資源短缺嚴重影響台灣半導體產能，台灣半導體在2020年佔全球市場63％，單憑台積電就佔全球市場的54%，而隨著晶片需求大增，半導體產量大幅提高，電力與水資源使用量也快速加增；水則是晶片製造過程的重要能源。

報導最後指出，台灣就算成功抑制疫情，短缺能源、水源與氣候問題將長期影響台灣，對安全構成極大威脅。