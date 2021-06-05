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快訊／高雄2家庭群聚！20歲確診夫傳妻和8月大女兒　感染源不明

▲高雄市脹陳其邁召開防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市5日新增3例本土病例，分別為小港20多歲男(案10472)的老婆和8個月大女兒，目前感染源仍不明；另外1例則是以大社家庭群聚所匡列的1人，在防疫旅館隔離第11天發病。

▲高雄小港20歲男子的感染情況 。（圖／高雄市政府提供）

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▲小港家庭群聚感染圖 。（圖／高雄市政府提供）

案10472是小港20多歲的男子，31日出現症狀、3日就醫，由院方採檢確診，CT值17，同住家人被匡列採檢並居家隔離後，4日有5位家人採檢呈陰性。另30多歲妻子、8個月大女兒採檢陽性確診，分別為案10672、案10673。活動史部分，案10672曾在1日中午到前金區「宜兒樂婦嬰用品自強店」。

▲高雄市政府公布5日防疫記者會的相關足跡史 。（圖／高雄市政府提供）

▲小港家庭群聚相關足跡 。（圖／高雄市政府提供）

衛生局表示，案10472採檢CT值17，案10672的CT值是19，感染波相近，研判恐有同時接近確診者。

▲高雄市政府公布5日防疫記者會的相關足跡史 。（圖／高雄市政府提供）

▲大社群聚案感染途徑 。（圖／高雄市政府提供）

另外，大社家庭群聚案再增1人確診，至今已有3人染疫。此群聚指標個案為新北市確診個案4223，為61歲女性，5月8、9日曾到高雄活動，10日出現症狀。疫調發現，案4223到高雄活動期間，曾到大社探望親屬，因此發生傳染，個案案號5467，是87歲男性，行動不便、無北部活動史，5月22日發病。

而新北女在5月8日探望大社87歲男時，另一名高雄親屬(案6362)也在場，20日出現症狀、25日確診。

高雄市5日新增1例確診個案為大社男的密切接觸者，案10876，為高雄20多歲男性，25日被匡列居家隔離，PCR採檢結果陰性。3日出現咳嗽症狀，再次採撿PCR陽性，CT值30，目前於負壓隔離病房治療。由於發病前3日無公共場所活動史，因此不予公布相關足跡。

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