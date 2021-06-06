　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無視疫情緊繃！台南仁德8移工聚賭喝酒　警嚴辦速罰

▲台南市警歸仁分局查獲8名泰籍移工涉嫌聚賭博喝酒群聚，依法嚴辦，並送請衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局查獲8名泰籍移工涉嫌聚賭博喝酒群聚，依法嚴辦，並送請衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局5日晚上在仁德區仁義路1處1樓開放空間，查獲8名泰籍移工群聚賭博及喝酒，警方將涉賭人逮捕，現場聚集者8人均開立防範嚴重特殊傳染性肺炎社區傳播場所稽查紀錄表，另函請衛生局裁罰；其中5人涉賭者依賭博罪嫌送辦。

▲台南市警歸仁分局查獲8名泰籍移工涉嫌聚賭博喝酒群聚，依法嚴辦，並送請衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於日前陸續發生外籍移工群聚確診事件，台南市政府各相關單位皆全力針對外籍移工防疫等工作加強服務與宣導，避免防疫形成破口，歸仁分局自5日起亦開始加強所轄外籍移工易違反傳染病防治法群聚之場所稽查取締，5日晚上仁德所員警執行巡邏勤務時，特地前往外籍移工易聚集地，仁德區仁義路段探查。

▲台南市警歸仁分局查獲8名泰籍移工涉嫌聚賭博喝酒群聚，依法嚴辦，並送請衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方見8名泰籍移工在1處群聚賭博及喝酒，因群聚地點為1樓開放式空間，為公眾得出入之處所，警方依法將涉賭人予以逮捕，現場聚集者8人均開立防範嚴重特殊傳染性肺炎社區傳播場所稽查紀錄表函請衛生局裁罰；其中5人涉賭者依賭博罪嫌送辦。

▲台南市警歸仁分局查獲8名泰籍移工涉嫌聚賭博喝酒群聚，依法嚴辦，並送請衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警分局長洪頂力表示，新冠肺炎疫情嚴峻，防疫不分國籍，防疫要全面，任何一個破口都不能發生，在各個場所都要戴口罩，減少群聚，儘量避免不必要的移動和接觸，降低感染風險，並呼籲所有民眾「停止室內5人以上、室外10人以上」之聚會，避免違反傳染病防治法等相關法規。

隨身空氣清淨機

ET快訊
「二公主」首場畢業沒了！超猛爸媽一夜做出來　感動萬人
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走
小學生名字「只有2劃」　報到秒被全校記住
萬華按摩女「感冒回彰化」重症確診　恐怖4疑點待釐清
「1790劑疫苗接種1955人」　竹北市衛生所：客家人我驕傲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

自來水爆管水柱直沖5層樓　基隆水公司：排氣閥接頭脫落

快訊／全台警察+3確診　新北警增2確診「保一總隊」首傳隊員染疫

堅守防疫崗位　警政署長暖送226份便當慰勞大安分局員警

電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

午後大雨！台7線桃園復興區道路坍方　雙向中斷管制警戒

恐怖鄰居持西瓜刀追砍！　雲林男手肘見血棄車逃回家求救

找醫檢師做超音波　博仁醫院員工檢舉違反《醫師法》

「只處理確診名單死者」一句話甩鍋　衛生單位叫不動警政署要查

辦案途中成焦屍！國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

自來水爆管水柱直沖5層樓　基隆水公司：排氣閥接頭脫落

快訊／全台警察+3確診　新北警增2確診「保一總隊」首傳隊員染疫

堅守防疫崗位　警政署長暖送226份便當慰勞大安分局員警

電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

午後大雨！台7線桃園復興區道路坍方　雙向中斷管制警戒

恐怖鄰居持西瓜刀追砍！　雲林男手肘見血棄車逃回家求救

找醫檢師做超音波　博仁醫院員工檢舉違反《醫師法》

「只處理確診名單死者」一句話甩鍋　衛生單位叫不動警政署要查

辦案途中成焦屍！國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

吃蘋果不揪！阿金「氣到手插腰」雞翅手外八　網笑：在學烤雞嗎

梅威瑟灑上千萬爆買9輛豪車　勞斯萊斯自己開其他8輛送朋友

防疫3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

小孩在家超崩潰！梁詠琪變電腦通　鄭中基重拾地位靠「動森」

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

臭到懷疑喵生！牠聞腳「表情瞬間當機」　狂聞3次網笑：上癮了？

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台股原型ETF投資人數衝破157萬！　股民最愛前6檔大洗牌

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

電視台攝影師猝死廁所　相驗結果出爐

即／北市中山區驚傳夫妻在家同天猝死

拍完婚紗趕場約炮！特戰夫拋網美妻狂劈腿

新莊「億級雜貨店老闆」」遭綁撕票　主嫌竟是警察

把少女載進摩鐵！2男「1天連戰4次」下場慘了

屏東夫妻爬山遇大雨　提早折返夫竟失蹤亡

阿伯不戴口罩　被勸竟拿尖錐傷人

國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

7人半夜約聊　最少罰42萬

長腿妹頂包畫面曝！紅色小牛「全撞爛」

紅色小牛自撞　長腿妹肇事嚇傻先跑

快訊／全台警+3確診　保一總隊首傳染疫

更多熱門

相關新聞

直擊建國市場！現場「3件事」瞬間安心了

直擊建國市場！現場「3件事」瞬間安心了

台灣新冠肺炎疫情延燒，為了避免傳統市場出現嚴重的群聚情形，新北市政府啟動「新北市場防疫管制」。記者今早也前往新店建國市場查看，現場除了設有管制站、立告示牌，還有不少員警協助管控人流、實施交通管制。

興達建設捐防疫物資挺嘉義縣消防

興達建設捐防疫物資挺嘉義縣消防

台東職業賭場還在開　7人群聚打麻將被逮

台東職業賭場還在開　7人群聚打麻將被逮

防端午爆群聚染疫　宜蘭縣建請中央取消端午休假

防端午爆群聚染疫　宜蘭縣建請中央取消端午休假

苗栗移工群聚　黃珊珊：北市至少一輪訪查

苗栗移工群聚　黃珊珊：北市至少一輪訪查

關鍵字：

疫情移工聚賭喝酒群聚新冠疫情台灣防疫疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新疫情預言　6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

錢柏渝曝「酒精有柴油味」！廠商怒要求道歉

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面