無視疫情緊繃！台南仁德8移工聚賭喝酒　警嚴辦速罰

▲台南市警歸仁分局查獲8名泰籍移工涉嫌聚賭博喝酒群聚，依法嚴辦，並送請衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局5日晚上在仁德區仁義路1處1樓開放空間，查獲8名泰籍移工群聚賭博及喝酒，警方將涉賭人逮捕，現場聚集者8人均開立防範嚴重特殊傳染性肺炎社區傳播場所稽查紀錄表，另函請衛生局裁罰；其中5人涉賭者依賭博罪嫌送辦。

由於日前陸續發生外籍移工群聚確診事件，台南市政府各相關單位皆全力針對外籍移工防疫等工作加強服務與宣導，避免防疫形成破口，歸仁分局自5日起亦開始加強所轄外籍移工易違反傳染病防治法群聚之場所稽查取締，5日晚上仁德所員警執行巡邏勤務時，特地前往外籍移工易聚集地，仁德區仁義路段探查。

警方見8名泰籍移工在1處群聚賭博及喝酒，因群聚地點為1樓開放式空間，為公眾得出入之處所，警方依法將涉賭人予以逮捕，現場聚集者8人均開立防範嚴重特殊傳染性肺炎社區傳播場所稽查紀錄表函請衛生局裁罰；其中5人涉賭者依賭博罪嫌送辦。

歸仁警分局長洪頂力表示，新冠肺炎疫情嚴峻，防疫不分國籍，防疫要全面，任何一個破口都不能發生，在各個場所都要戴口罩，減少群聚，儘量避免不必要的移動和接觸，降低感染風險，並呼籲所有民眾「停止室內5人以上、室外10人以上」之聚會，避免違反傳染病防治法等相關法規。

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