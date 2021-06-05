南彰化某醫院4＋1確診！人瑞發燒PCR竟陰轉陽　住院患者只出不進

▲南彰化一間大型醫院有5人確診。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播）

記者唐詠絮／彰化報導

昨天南彰化1所大型醫院病患、住民及1名20多歲醫護人員共4人染疫，衛生局緊急針對1877名院內醫護、陪病者、住院病患及住民等人進行採檢後，今天再新增1人確診，醫院目前已暫停收治「北患南送」病患，同時也對同棟樓層的護理之家及染疫的病房全部大清消，目前醫院對外只有門診服務，病患「只出不進」。

衛生局長葉彥伯指出，這家醫院受到感染的同棟樓層的3B護理之家與6B病房；原先是1名的男性百歲人瑞，5月23日發燒採陰，入住5B病房，5月27日出院入住3B護理之家，31日再度發燒PCR篩檢CT值17；同住在護理之家的阿公(90多歲)6月4日篩檢CT值21.48。

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另外6B病房內的則是90歲男、40歲女，於5月18日住院時採檢皆陰性，與20多歲的女醫護人員在6月1日要採檢皆陽性，這5人的家人也經過匡列採檢全部採陰，目前感染源不明，仍有待進一步調查。

葉彥伯進一步表示，醫院已經在病房及護理之家做大清消，也已經清空6B病房，3B護理之家有將近約50床住民，明天會先陸續移入，另外隔離了100多名醫護人員，目前醫院只有門診「只出不進」．未來護理之家人員將每天採檢，而院內的醫護人員則3天採檢一次。

至於群聚感染接觸者病患出院安置，院方表示，首先，須持續治療的病患，轉診到其他醫院隔離或專責病房治療隔離14天；需長照服務的病患，安置住宿式常照機構獨立病室專責照顧隔離14天；返家的病患居家隔離14天。

醫院表示，全體員工包含傳送、清潔、保全等外包人員全面進行PCR篩檢，全部陰性。並緊急進行群聚病房患者外轉或安置到其他樓層，全院清消、不同棟大樓分艙分流等因應措施。為保全醫療量能且保護自身安全，呼籲民眾多利用視訊或電話看診。

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