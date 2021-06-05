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全家6人確診控「王八蛋隱匿疫情」：我媽過世了　指揮中心晚間回應

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置忠孝院區戶外，等待後送，醫護人員。（圖／記者林敬旻攝）

▲一家六口確診，男子指控「隱匿疫情」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

一名男子發文控訴，他們全家6人確診，母親甚至36小時內過世，如今卻沒看到母親的個案出現在死亡案例上，痛批「隱匿疫情，擋疫苗的狗官王八蛋」，引起網路討論。對此，指揮中心5日晚間回應，一家6人確診的狀況，所有個案都已在5月30日、6月1日公布，死亡個案5月31日也已經公布，絕無隱匿疫情，已請衛生單位聯絡，並表達歉意。

本站此前《家族6人確診！母親36小時病逝「過7天沒看到案例」　痛批CDC瞞疫情》報導，男子在PTT上發文，他們一家乖乖防疫，待在家裡超過10天，都沒有出門，但從5月22日開始，他與父母、妻子、2名兒子陸續出現咳嗽、發燒等症狀，當時就醫被診斷「可能是扁桃腺發炎」。

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不過，隨著時間過去，母親5月28日呼吸急促，而且開始說夢話，後續血氧還掉到70，心臟無法自行跳動，最終敵不過病魔，5月29日晚間宣告不治。

▼男子發文指控，他家六口全確診，媽媽搶救不治身亡，指揮中心卻沒報。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置忠孝院區戶外，等待後送，醫護人員。（圖／記者林敬旻攝）

男子相當憤怒，從母親過世起算，至今已經7天，依然沒在死亡案例上出現母親的個案，痛批指揮中心是「隱藏疫情，擋疫苗的狗官王八蛋」。

對此，指揮中心5日晚間澄清，有關全家6人確診、母親病逝的案件，相關確診資訊、死亡個案皆有公開，確診個案5月30日、6月1日已全數公布，死亡個案5月31日也已經公布，絕無隱匿疫情。

指揮中心回應，對於民眾、死者家屬的誤會，已請衛生單位致電聯絡，說明狀況並表達歉意。指揮中心說明，1922若得知民眾有就醫需求，會提供所在地衛生單位的電話、及時安排就醫事宜，若民眾聯繫後發現無法接聽，可以隨時撥打1922，由專人協助處理。

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