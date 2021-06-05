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快訊／京元電群聚攻入竹縣！緊急通知2確診　足跡、接觸全面清查

▲快訊／京元電群聚延燒！竹縣2例相關　聯結、足跡還在追。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣今日新增確診7例，其中2例與京元電竹南廠相關。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今天(5日)新增7例新冠肺炎確診案例，分別為案10651、10865、10974、10975、10976、10977和10978。案10651為新北確診個案接觸史，案10865為新竹縣機構群聚案匡列居家隔離住民，案10974、10975和10976則為確診者案10148的同住家人，為家族群聚。另案10977、10978剛接獲通知仍疫調中。上述5案例依據各自疫調進度，除已匡列的重複接觸者外，新增匡列接觸者共9人，2人居家隔離、1人自主健康管理、6人自主健康監測。公共場所活動史地點已全面消毒。

▲快訊／京元電群聚延燒！竹縣2例相關　聯結、足跡還在追。（圖／新竹縣府提供）

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▲按10651相關足跡。

新竹縣長楊文科說明確診案例，案10651為本國籍30多歲女性，住湖口鄉，是新北市確診者案8594的接觸者，5月31日被匡列接觸者居家隔離並採檢，原本結果陰性，6月1日出現咳嗽、鼻塞、喉嚨痛，持續至6月3日未改善，通報衛生單位協助就醫採檢，結果陽性確診，隨即送醫隔離治療。案10651曾租車前往板橋接案8594，除此之外未與家人接觸，僅匡列租車公司工作人員1人自主健康管理。

▲快訊／京元電群聚延燒！竹縣2例相關　聯結、足跡還在追。（圖／新竹縣府提供）

▲案10865。

案10865為本國籍60多歲男性，住竹北市，是新竹縣機構確診者案6099的同房室友，5月26日被匡列接觸者即在原機構居家隔離並加強監控，期間多次採檢均為陰性，6月3日居隔期間發燒，衛生單位安排送醫採檢仍陰性，隔天4日再檢則為陽性確診，收治原醫院負壓隔離病房。匡列接觸者與5月26日相同，視風險程度分別延長居家隔離或自主健康管理期限至6月17日，另增加匡列來照護的家人1人居家隔離。

▲快訊／京元電群聚延燒！竹縣2例相關　聯結、足跡還在追。（圖／新竹縣府提供）

▲案10974、案10975、案10976。

案10974(母，50多歲)、10975(父，50多歲)、10976(妹，10多歲)和案10148為住竹北市的一家4口。案10974在5月27日出現胸悶腹痛，6月2日未改善由診所轉診至醫院就醫採檢，採檢當下因發燒和肺炎先行收治負壓隔離病房，6月3日檢驗結果陽性確診，持續治療中。案10974從5月18日就在家辦公，平日皆為就醫和購物外出。

案10975於5月17日出現咳嗽、喉嚨癢症狀，多次就診未改善，6月2日經診所醫師轉診指醫院採檢就醫，6月4日接獲醫院通知檢驗結果為陽性，衛生局立即安排119救護車後送至醫院負壓隔離病房治療，同住妻女分別於6月3日、4日確診。

案10976於5月29日出現頭暈症狀，持續至6月2日，因自覺不嚴重故未就醫。6月2日因姊姊案10148確診，故由衛生單位安排6月3日採檢，當日晚間接獲醫院通知檢驗結果為陽性，衛生局於6月4日立即安排119救護車後送至醫院負壓隔離病房治療，自5/18學校停課後皆在家中未到校。

上述家族群聚新增3案皆為原先案10148同住家人，4人皆已確診，不重複匡列。案10974(母)接觸者為醫護相關人員共14人，其中9人與案10148重複不再匡列，其餘匡列5人均著防護裝備且接觸時間未超過30分鐘，故均列自主健康監測。案10975(父)共匡列2人，皆為職場員工，1人居家隔離，另1人自主健康監測。

▲快訊／京元電群聚延燒！竹縣2例相關　聯結、足跡還在追。（圖／新竹縣府提供）

▲案10977和案10978相關足跡及疫調仍在調查中。

另兩例確診為案10977和10978，因今天接獲通報時間較晚，初步得知為本國籍，居住寶山鄉，為京元電子的相關個案，目前正疫調中，若有進展將再發布相關訊息。

▲快訊／京元電群聚延燒！竹縣2例相關　聯結、足跡還在追。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣確診累積情況。

公共活動史足跡部分，案10651固定上班前買早餐(新豐鄉新庄路141號，全程戴口罩)、下班後統一超商購物(湖口鄉仁和路38號)，以及居隔前至板橋社區篩檢站。案10865為機構住民且為居家隔離者，無公共活動史。案10974(母)、10975(父)和10976(妹)公共活動史為統一超商(竹北市嘉豐十一路一段30號，全程戴口罩)、全家便利商店(文興路二段529號，全程戴口罩)、楓康超市(竹北市光明六路東二段130號，全程戴口罩)、水果公園(竹北市嘉豐南路二段100號，全程戴口罩)和好市多(新竹市東區慈雲路188號，全程戴口罩)，除通知業者消毒，環保局也已陸續對周遭環境完成消毒。

楊文科表示，今天他與總統蔡英文通電話，蔡總統希望竹竹苗三縣市共組「竹竹苗防疫作戰聯盟」，表示在新竹市由國軍協助搭建的「竹科專案篩檢站」是資源共享，新竹縣企業如有需要，都可以預約篩檢。同時總統也考量新竹縣醫療資源較少，承諾中央將全力協助，衛福部長陳時中也將隨時支援竹竹苗防疫。

另外針對苗栗京元電子移工群聚事件，除了今天啟動的「竹科專案篩檢站」外，縣府也提供「快篩行動部隊」，協助有相關風險的公司進行快篩及PCR檢測。此外，本縣除了3個自費快篩站及1處免費社區篩檢站外，在佛教慈濟基金會的協助下，下週將再設置2座與新北市同規格的快篩站，提供民眾快篩檢驗。

▲快訊／京元電群聚延燒！竹縣2例相關　聯結、足跡還在追。（圖／新竹縣府提供）

關於疫苗施打進度，中央撥付給竹縣的1萬3100劑疫苗，已經全數打完，且根據衛福部的統計數據，新竹縣與新竹市的施打效率同列全國第1。但即便全數打完，本縣的醫事人員（共8620人），打完第1劑的有6944人，施打率為80.6％，警察同仁的施打率僅有47％，目前還有400位同仁登記等待施打。因此拜託中央盡快撥付疫苗，讓第一線防疫同仁都能施打，確保自己的健康。

楊文科最後特別感謝許多企業力挺，包括普生科技公司捐贈1萬劑快篩劑、佛教慈濟基金會捐贈5000劑快篩劑，寶齡富錦生技公司捐贈1000劑快篩劑，及漢民科技公司捐贈500劑快篩劑。

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