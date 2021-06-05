防止長照養護機構變最毒傳播鍊　中市5000疫苗拚一天快打完成

▲台中市鎖定長照養護機構人員施打疫苗，5千劑今天可打完。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

疫情嚴峻，北部多家長照機構淪陷染疫，台中市政府為防止類似狀況發生，獲配5千劑疫苗優先給長照及養護機構人員，並於5處「疫苗快打站」開打，近中午時施打率已達50%，今天就可施打完畢。市長盧秀燕5日視察時表示，感謝第一線人員遵守防疫原則，市府將持續籌備足量疫苗，讓中市長照及養護機構住民也能獲得接種，提升保護力。

市長盧秀燕表示，由於北部出現長照機構群聚感染情形，因此台中市新一批獲配的5千劑疫苗優先分配給相關照護人員。目前台中市長照及養護機構防疫情形相對穩定，感謝機構照護人員努力落實防疫措施。而今日現場施打秩序良好，照護人員施打疫苗後，不僅保護自己，也避免為住民帶來感染風險。

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▲▼市長盧秀燕視察快打站現場，感謝大家配合防疫。（圖／台中市政府提供）

此外，針對日本捐贈台灣124萬劑疫苗，盧市長表示，「感謝再感謝！」，謝謝國際善心捐贈疫苗，除了藉此機會表示感謝，也希望中央儘快配發給地方施打，提供全民接種。

民政局表示，台中秉持「點多施打快」原則，已規劃66處快打站，除了已啟用的5站，其餘快打站後續也將由當地民政、衛生、警察、環保、教育等單位混合編組而成，每站均設有指揮官，加上醫療院所量能，待疫苗來了之後，總計一天至少能施打3萬人、一周預估可達20萬人，以最快速度建立防疫網。

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