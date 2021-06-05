快訊／擔憂的事發生了！台南「佳里市場」攤商確診　感染源不明

▲▼黃偉哲公布新增1確診，是佳里黃昏市場攤商，目前正全力追查感染源，足跡已全面消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心5日公告，全國新增476例本土確診病例，台南新增1例本土確診個案10875，該案5月22日至5月30日皆自行開車前往佳里區第一黃昏市場，共匡列27位相關接觸者，當中計有6人居家隔離，7人自主健康管理，14人自我健康監測，個案涉足地點皆已完成清消。

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台南市長黃偉哲指出，台南市有增加一位確診的個案，她是在佳里第一黃昏市場的攤商，本身在那邊擺攤，所以我們對於市場的擔憂，以及市場群聚的現象，事實上台南市政府是花了相當大的心力去要求實聯制，由於佳里黃昏市場是一個露天的街道，所以說坦白講要完全封閉，他的出入口非常多，所以完全封閉起來是有實質上的困難，但是我們一定要求要有實聯制，那如果不配合實聯制，到時候有發生疫情，或是確診者的足跡有經過，就沒有辦法完成匡列的話，這部分對於市場方面我們會有相對應的處置措施。

台南市衛生局長許以霖指出，該個案是4日晚上才出來，目前台南市衛生局人員正全力作疫調，以追查感染源，一旦查出會儘速向市民朋友說明。

另，端午連假即將到來，黃偉哲市長再次呼籲不返鄉、不群聚、不移動、多宅配之「三不一多」，北部親友非必要請勿返鄉，多加利用視訊或電話表達對於親友的關心，以減少南北移動，避免疫情擴散；為降低接觸風險，希望大家多使用宅配服務，或外出採買時一次購足，減少群聚。雙鐵與公路運輸量能將於連假期間降載至兩成以下，台南市將於車站出入口設置紅外線體溫儀，如果您有相關症狀，請立即至14家責任醫院就醫。

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