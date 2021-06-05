快訊／北市疫情「有壓制沒消滅」　柯文哲：要到萬華做普篩

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市5日新增144例本土確診個案。對此，柯文哲表示，看快篩陽性的統計數據可以發現，疫情有被壓制，但沒有消滅，現在策略是如何以最低成本維持三級管制，撐到疫苗來。柯也說，嚴重的熱區如萬華區，要到那地方做普篩。

柯文哲表示，目前累積的總死亡人數225人，但大家不要太驚慌，事實上從發病到死亡一般都是兩週以上，「這次病毒的病程比較快，死亡的大部分都是長者發病到死亡平均比較短，8天多」，死亡人數跟感染時間是有相當的時間差，對死亡人數不用太過驚慌，「要看疾病變化的趨勢」。

柯文哲說，從北市行政區的變化圖，相當清楚，本來是萬華最嚴重，但現在12行政區都越來越平均。柯也提到，因為在萬華快篩站因為下雨關係，會影響快篩人數，不過看百分比還有4.8%。

「每天百分比受做快篩的人數影響，會有偏差。」柯文哲說，看快篩陽性比較清楚，疫情被壓制，但沒有消滅，「台北市到處都有（疫情），但被控制住，現在思考如何讓RT值小於1，慢慢疾病就可以控制」。

接著柯文哲提到，過去5天出現的新增感染案例，在萬華還是有熱區，其他地方有點狀、比較小的群聚感染；柯說，目前是這樣，三級管制下，新冠肺炎在北市有被壓下來，從連續4天救護車運送沒問題就可以知道，醫院量能夠。

柯文哲說，目前防疫旅館大概住一半的人，還有剩餘能量可以支援新北市。過去半個月從醫院床數、專責病房床數、防疫旅館床數，過去半個月擴增相當多，病人沒有增加那麼多，「疾病在台北控制下來，心也比較安」。

至於到底如何撲滅掉？柯文哲說，現在策略是這樣，到處都有，如何消滅是未來幾周的重點，「台灣是一日生活圈，它已經潛伏在台灣島上每個角落，一放鬆有可能會發作」，現在策略是如何以最低成本維持三級管制，撐到疫苗來。

「疫苗吵吵鬧鬧，可以早點打是最好，要把疫苗作為防疫手段去圍堵不切實際。」柯文哲坦言，目前打疫苗還是按照中央順序，醫護人員優先、再來是防疫相關人員，結論就是，在疫苗還沒全面抵達前，應該還是要以最低行政成本維持目前的三級管制，撐到疫苗到來。

柯文哲強調，還是要做一些動作防止擴散，「像萬華比較嚴重的熱區，要到那地方做普篩」，但這幾次經驗發現，也不是開一部快篩車到那裡，就請大家來做篩檢，常常是該來的不來、不該來的來一堆，因此要結合民政系統、用照冊手段。至於其他非熱區的點狀區域，想辦法一個一個鋪滅。