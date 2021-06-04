新竹金沙案再＋1　家族聚餐成傳播鏈…累積7親友染疫

▲案3440因家族聚會造成防疫破口，目前已累積7名親友確診。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，新竹市今新增2名COVID-19確診個案，案10146、案10359。新竹市指揮中心說明，案10146為60多歲女性，是5月22日公布案3340匡列對象之一，居家隔離時出現輕症，經PCR採檢確診，因居家隔離中該案無公共場所足跡。另外，案10359則是50多歲女性，因家人預計住院，她為陪病者故依院方規定進行篩檢，PCR一採陽（CT值38）、二採陰，已安排明日進行第三次採檢，若為陰性將申請案號撤銷。該案目前隔離中，並匡列1名居家隔離，市府已安排相關足跡地點消毒。

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▲市府說明2例確診情形。



案10146曾在5月15日與案3440一同家族聚餐，其丈夫案7522在5月29日確診。案10146居家隔離時出現輕症，經PCR採檢確診，該案因確診前已在居家隔離，無公共場所足跡。

案3440因與家人同住透天厝、又曾與家族聚餐，延伸出群聚案，全案匡列接觸者達44名，目前累積確診者為7位，包含：3863（案3440母）、3864（父）、7522（伯父）、7927（同事）、8273（姪子）、8274（姊姊）、10146（今日確診伯母）。

另外，案10359為家庭主婦，生活單純，因家人預計住院，她為陪病者，依院方規定一起進行採檢，PCR一採陽、二採陰。經通報後，中央流行疫情指揮中心認為檢驗有疑慮，已安排第三方進行第三次PCR採檢。該案目前隔離中，並匡列1人。

▲案10359相關足跡。

市府也公布案10359足跡，5月31日9時50分至10時曾到牛埔南路的新竹第三信用合作社、牛埔東路的全聯福利中心，6月1日6時55分至7時5分曾到城北街楊家肉粽，6月2日5時25分至5時45分曾到城北街楊家肉粽；9時50分至10時曾到牛埔東路的全聯福利中心。相關地點都將進行消毒。

衛生局說明，今年竹市累計至今（4）日共22名COVID-19本土確診個案，1例有萬華茶藝館活動史，2例有金沙酒店活動史，1例台北活動史，1例萬華活動史，1例彰化秀妃養生會館接觸史，1例外縣市同事確診接觸史，1例外籍移工有台北活動史，1例校正回歸為某科技廠員工、1例尚待三採結果出爐（今日個案之一）。另外，萬華茶藝館活動史延伸1例確診，金沙酒店延伸群聚案7例確診（今日個案之一），萬華活動史延伸家庭群聚4例確診。

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