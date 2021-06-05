屏東+4累計32確診　縣長潘孟安3時臉書直播

▲縣長潘孟安（中）臉書直播 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東5日新增4例確診，累計縣內染疫個案有32例，縣長潘孟安於下午3時在臉書直播，說明相關防疫作為，籲請民眾勿趴趴走，杜絕疫情擴大。

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縣府衛生局說，新增4案的源頭都有萬華活動史，因移動造成家族群聚感染，呼籲這段期間，暫停移動，多利用電話彼此問侯。其中一例新增個案，是案3037感染延伸。

縣府表示，針對苗栗移工事件，縣內移工有一萬多人，要加強消毒管理作業。

衛牛局說，新增4例皆為居家隔離期滿後，二採陽性確診，皆為家庭群聚感染；籲請曾出入相關場所民眾，請在最後接觸日隔日起14日內，進行自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應佩戴醫用口罩，儘速就醫，不得搭乘大眾運輸。

而曾到高風險地區的朋友，如有症狀，務必戴好口罩，聯繫衛生局安排至14家責任醫院採檢！沒有症狀的朋友，也減少出門，做好自我健康監測！如有相關問題，請打08-7380208防疫專線。

★《ETTODAY新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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