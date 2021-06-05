嘉義市「連8天0確診」！緊守個位數病例　一張圖看各縣市分佈

記者施怡妏 /綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（5）公布新增511例本土病例，分別是476本土和37例校正回歸，其中苗栗地區連續爆發多起科技大廠移工群聚，單日爆增66例，《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，全國至今僅剩金門縣守住。

▲0605本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心指出，綜上所有本土個案共511例，以新北市229例最多，其次為臺北市144例，苗栗縣66例，桃園市16例，基隆市13例，彰化縣11例，臺中市9例，新竹縣7例，屏東縣4例，南投縣、高雄市及嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及臺南市各1例。其中雙北地區以外的縣市，138例中121例已知感染源，16例關聯不明，1例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

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針對校正回歸個案，指揮官陳時中表示，近來前面案例累積整理的已經差不多，之後會用當天公布案件往前推三天，6/7希望把校正回歸數目盡量歸到很小，就不需要再做報告。

位於苗栗的IC封測大廠京元、超豐陸續爆出群聚感染，確診者中又以移工佔多數，指揮中心已緊急成立前進指揮所，協助醫院採檢與後送，並對桃竹苗移工展開檢查。勞動部次長王安邦今也特別出席疫情記者會，表示目前要暫停移工轉換雇主，減少人員流動。

▲0605本土病例總數地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 9,703 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 4,673 人

台北市 3,469 人

基隆市 180 人

桃園市 447 人

新竹市 23人

新竹縣 31 人

苗栗縣 188 人

台中市 162 人

南投縣 25 人

彰化縣 207 人

雲林縣 13 人

嘉義縣 16 人

嘉義市 7 人

台南市 33 人

高雄市 58 人

屏東縣 32 人

宜蘭縣 74 人

花蓮縣 38 人

台東縣 21 人

連江縣 4 人

澎湖縣 2 人