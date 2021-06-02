新竹女隔離期滿才驗出PCR陽性　戴口罩去銀行ATM、購物中心、超商

▲新竹縣今日新增確診2例。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心6月2日公布新竹縣新增2例個案，案9148、案9149，都是本國籍人士，分別是2位40多歲的女性，都住在竹北市。兩位確診者都在居家隔離期間確診，因此無匡列接觸者，但案9149解除隔離後曾戴口罩外出，足跡包括銀行ATM、購物中心及超商等5處，上述公共場所，都已經通知業者並完成消毒。

縣府表示，案9148為案4733同住家人，在5月24日被匡列為接觸者進行隔離及採檢，當時的PCR檢驗結果為陰性。5月30日出現發燒、咳嗽、嘔吐、嗅覺異常、呼吸喘等症狀，主動通報衛生單位並就醫採檢，6月1日接獲PCR檢驗結果陽性確診。

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▲▼2案活動史。

（圖／記者陳凱力翻攝）



案9149為案2010的接觸者，5月16日被匡列隔為接觸者進行隔離及採檢，當時的PCR檢驗結果為陰性。5月30日出現鼻塞症狀，因為自己覺得是長時間待在冷氣房所致，所以未通報，5月31日隔離期滿改列為自主健康管理並採檢，6月1日接獲PCR檢驗結果陽性確診。

縣府說，兩位確診者都在居家隔離期間確診，因此無匡列接觸者，但案9149解除隔離改列自主健康管理，依照中央的規定，可以佩戴口罩外出，所以案9149在5月31日外出的足跡，包括「竹北市光明五街第一銀行ATM、竹北市光明六路的台灣銀行ATM、國泰世華銀行、家樂福購物中心及統一超商7-11」等5處。上述公共場所，都已經通知業者並完成消毒。

縣府也提出，民眾質疑為何案9149沒有等到採檢結果出爐就解除隔離，發生外出後又確診，縣府衛生局已將此個案的情況反映給中央，希望中央統一明訂，居家隔離者，一律要等到解除隔離前的檢驗結果出爐為陰性後，才能解除隔離。

▲新竹縣累積確診分布。

▲新竹縣府新增四支防疫專線。

此外，疫情相關問題，除了可撥打1922全國防疫專線、1999為民服務專線、衛生局防疫諮詢專線03-5511287，縣府也增加四支防疫專線，由專人提供24小時諮詢服務，來回答鄉親有關防疫相關問題。

居家隔離者防疫旅館相關問題或代訂：交通旅遊處劉昌運科長：0937-154638

居家隔離者的特殊個案，如獨居老人及低收入戶的送餐服務：社會處湯紹堂副處長：0932-239836

獨居的居家隔離者垃圾清運問題：環保局蕭宏杰科長：0965-071571

居家隔離者的寵物需要協助託養照顧：家畜防治所彭正宇所長：0932-592065

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