LIVE／新北今增229例「全國各縣市最多」！　侯友宜上火線說明

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今5日公布，新增確診511例，476例本土、37例校正回歸。死亡人數也創新高，今日增38死。各縣市中，新北市229例為最多。對此，新北市長侯友宜隨後公佈各行政區人數分佈以及足跡熱點，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，今日新增之476例本土病例，為248例男性、205例女性，另有23例外籍人士性別待確認，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月4日。另校正回歸個案35例中，為15例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年5月24日至6月1日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共511例，以新北市229例最多，其次為台北市144例，苗栗縣66例，桃園市16例，基隆市13例，彰化縣11例，臺中市9例，新竹縣7例，屏東縣4例，南投縣、高雄市及嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及臺南市各1例。其中雙北地區以外的縣市，138例中121例已知感染源，16例關聯不明，1例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增38例死亡個案，共計為男性26位、女性12位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月30日，確診日介於5月15日至6月2日，死亡日期介於5月23日至6月2日。

此外，新北市五股工商展覽中心疫苗接種站新成立，利用閒置的大型場館，佔地4000坪，室內1200坪的場地配置醫護人員進駐問診、注射疫苗的作業空間，以及民眾掛號、留觀休息的場所，可容納8組醫護人員同時作業，由亞東醫院團隊協助，在疫苗數量足夠的前提下，每天最高可完成近5000人次的疫苗接種。

負責佈設疫苗接種站的工務局長詹榮鋒表示，市府利用五股工商展覽館現有的環境，並與亞東醫院團隊研議，以半天的時間完成注射站所需要的掛號、問診、注射、留觀等候等基本設施環境與動線，並規劃疫苗儲藏區以及現場急救區，目前「萬事具備，只欠疫苗」，待疫苗到位後即可全面啟動。