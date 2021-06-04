黨慶前對台喊話　劉結一：努力實現祖國完全統一、探索兩制

▲大陸國台辦主任劉結一日前在浙江省杭州市出席《富春山居圖》合璧十週年紀念活動。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中共「七一」建黨百年紀念前，大陸國台辦主任劉結一於6月4日，在中共中宣部旗下的《黨建》雜誌刊文，指稱解決台灣問題、實現祖國完全統一，事關維護國家主權和領土完整，是中華民族根本利益所在，是全體中華兒女的共同心願，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。他還重申要積極探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。

劉結一在通篇超過4500字的署名文章中，分別從「實現祖國統一是中華民族偉大復興的必然要求」、「祖國統一的歷史大勢不可阻擋」、「扎實推進兩岸關係和平發展和祖國統一」三方面，一一指出中共建黨百年來，為何要推進統一、統一過程受到的「干預」，以及要如何持續推進和平統一等。

▲中共今年適逢建黨百年，預計於7月1日舉辦盛大紀念活動，並積極推動黨史教育。（圖／記者陳政錄攝）

劉結一表示，中華民族五千多年的發展行程，統一始終是歷史演進的主旋律，維護統一、反對分裂深深融入了中國人民的血液和靈魂。他強調，台灣曾被外族侵佔長達半個世紀，是中華民族歷史上極為慘痛的一頁。且在光復後，「由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態」，是歷史遺留給中華民族的創傷。

劉結一接著指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加，「個別大國」推行「以台制華」戰略，拉攏盟友在政治、經濟、軍事、科技、涉外等領域加大與臺勾連，慫恿、支持台獨分裂勢力對抗大陸。

劉結一抨擊，民進黨挾洋自重，甘當外部勢力遏制中國的棋子，推行台獨分裂路線，圖謀拓展國際空間，挑戰國際社會一個中國格局，不斷推動漸進台獨、去中國化、法理台獨、抹黑大陸、插手香港事務。但他強調，時和勢始終在中國大陸這邊。

對於要如何「扎實推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，劉結一說，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，加強黨對台工作的集中統一領導，貫徹「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展、融合發展，積極探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。

遏止台獨和外部勢力干涉上，劉結一說，台獨分裂勢力及其謀獨挑釁，是台海和平穩定的最大威脅，是推進兩岸關係和平發展和祖國統一的最大障礙。

劉結一說，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。必須堅持底線思維，保持高度警惕，有效防範化解台海重大風險。他重申，「我們（中國大陸）不承諾放弃使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。」

劉結一最後表示，我們（中國大陸）希望更多台灣同胞認清台獨分裂的危害性和危險性，看清前途命運、利益福祉所在，增進對兩岸命運共同體的認知和對祖國和平統一的認同，自覺投身反獨促統的偉大事業，與我們（中國大陸）攜手共創民族復興的美好未來。

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