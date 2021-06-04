　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸疫苗施打率突破7億人！　新「吸入式疫苗」列緊急清單

▲▼大陸最新研發吸入式疫苗 。（圖／翻攝 第一財經）

▲大陸最新研發「吸入式疫苗」已經進入臨床實驗。（圖／翻攝 第一財經）

記者任以芳／綜合報導

大陸施打疫苗率已經突破一半人口，根據國家衛健委今（3日）消息，截至2021年6月2日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗70482.6萬劑次。另外，中國工程院院士陳薇發布最新消息，最新研發一款不用打針的吸入式新冠疫苗已獲得大陸政府藥物臨床試驗批件。

2021浦江創新論壇昨3日舉行研討會，針對大陸最新疫苗研發進度，中國工程院院士、軍事科學院研究員陳薇在報告中透露，已經出現一款不用打針的吸入式新冠疫苗已獲得藥物臨床試驗批件，有望給不願意打針，又需要接種疫苗的人提供更多選擇。

▲▼大陸最新研發吸入式疫苗 。（圖／翻攝 第一財經）

▲中國工程院院士、軍事科學院研究員陳薇。（圖／翻攝 第一財經）

陳薇說注射型疫苗是目前最常見的疫苗形態，也可以還可以通過別的方式來接種。她和研究團隊一直想實現一個想法，就是研發出「雙非」疫苗，即非注射非冷鏈的霧化吸入式疫苗。

陳薇表示，團隊已經於去年8月最早發表非注射疫苗的研究結果，同年9月29日在武漢開展臨床試驗。該項目已經在今年3月23日獲得國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件，目前正申請進入緊急使用清單，將為那些不願打針的人提供更多選擇。

據了解，大陸現在正式上路的施打型疫苗共五款，「非注射吸入式疫苗」只需要傳統注射疫苗1/5的劑量，而且不需要裝瓶，若能實現量產，當前疫苗瓶的困境也能解決。

同時常見的注射疫苗能提供的多為體液免疫和細胞免疫，而霧化的吸入疫苗，還可以提供「粘膜免疫」。這三個免疫同時作用，是新冠疫苗最理想的狀態。

ET快訊
快訊／7歲柔道童被摔27次「昏迷指數3」！　惡教練遭起訴了
一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊幸運　一圖秒懂紓困補助
獨／20歲ABC飛台避疫情　3個月後衝桃機：回美國打疫苗
快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光　謝長廷現場90度鞠躬感
華視女主播確診12天「出現1狀況」！待檢疫所近況曝
英國變種株剋星！中研院「單醣化蛋白疫苗」　比現有疫苗強2.7

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

增加語言與國家認同　陸教育部籲港確立「普通話及簡體字」地位

陸疫苗施打率突破7億人！　新「吸入式疫苗」列緊急清單

廣州新增6例　醫院門診停診...番禺餐廳14天禁內用

「媽，抱抱！」女童墜12米深井哭到缺氧　消防員12小時挖山救援

兩岸企業家溱湖論壇　台商與陸基層政府交流

22歲港大醫科生中風住院　4天前才接種BNT疫苗

陸投資87億建派墨公路助藏人脫貧　今年7月全線貫通

「六四」前夕陸委會直球對決　國台辦反批台灣疫情嚴峻

陸高考下周登場　官方為考務人員接種疫苗、設2.6萬間隔離考場

最快本週出手！拜登傳將修訂中企投資禁令　陸外交部回應

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

新增364例本土、219例校正回歸　 陳時中：疫情有新高峰

吳亦凡「連纏3正妹」狂爆渣男行徑！　遭抖秘戀內幕…私訊截圖全曝光

增加語言與國家認同　陸教育部籲港確立「普通話及簡體字」地位

陸疫苗施打率突破7億人！　新「吸入式疫苗」列緊急清單

廣州新增6例　醫院門診停診...番禺餐廳14天禁內用

「媽，抱抱！」女童墜12米深井哭到缺氧　消防員12小時挖山救援

兩岸企業家溱湖論壇　台商與陸基層政府交流

22歲港大醫科生中風住院　4天前才接種BNT疫苗

陸投資87億建派墨公路助藏人脫貧　今年7月全線貫通

「六四」前夕陸委會直球對決　國台辦反批台灣疫情嚴峻

陸高考下周登場　官方為考務人員接種疫苗、設2.6萬間隔離考場

最快本週出手！拜登傳將修訂中企投資禁令　陸外交部回應

Ravi爆歌詞性暗示Red Velvet：再壓得深一點！　韓網氣瘋「垃圾」

有線電視全額減免帳單3個月！中嘉提供低收入戶疫情紓困

遠距成為防疫趨勢　慎選家電才能提升居家防禦力、讓工作更專注

日本贈送AZ疫苗！大久保麻梨子狂收「台灣友人私訊」：真的好可愛

中信兄弟「余謙好聲音」天天上線　疫情下撫慰人心

124萬劑疫苗起飛了　謝長廷雨中鞠躬道謝：台日都是為了共同抗疫

全台都吃得到！NENE「青陽美乃滋、醬燒洋釀炸雞」重磅回歸了

松山之亂「首部曲」真相曝　闖禍教官與同事「第3性公關店」續攤

鵝媽媽被暴雨嚇到「一屁股坐蛋上」展翅保護　感動網友

快訊／狂摔台中7歲柔道童27次「害昏迷指數3」！　惡教練遭起訴了

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

大陸熱門新聞

22歲港大醫科生中風　4天前才接種BNT疫苗

特斯拉車門打不開！他困死車內60度爆烤險窒息

29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後現況淒慘

藍寶堅尼烤肉悲劇了　一串216萬！

兩岸企業家溱湖論壇　強調融合發展

立榮放陽性旅客飛廈門　陸網怒：根本投毒

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

直擊救援！女童墜12米深井

陸委會籲中共省思六四　國台辦反批

華為正式推出「鴻蒙」！　破美圍堵擺脫Android依賴

大陸5款疫苗「優缺點」總整理　

陸投資87億建派墨公路助藏人脫貧

陸要捐哪種疫苗給台灣？國台辦：看接受方意願

拜登傳將修訂中企投資禁令　陸外交部回應

更多熱門

相關新聞

擧債也要買疫苗　徐榛蔚：不能等

擧債也要買疫苗　徐榛蔚：不能等

花蓮縣長徐臻蔚3日接受聯訪時，特別強調在疫情肆虐當下，縣民十分關心疫苗缺乏的議題，由於時間「迫在眉睫，生命可貴，既便是舉債也會來購買」，展現縣府守護縣民生命健康的決心。

日贈AZ疫苗今抵台　486先生送上鮮花盆

日贈AZ疫苗今抵台　486先生送上鮮花盆

廣州新增6例 醫院門診停診...番禺餐廳14天禁內用

廣州新增6例 醫院門診停診...番禺餐廳14天禁內用

日本捐124萬劑AZ疫苗　外交部：持續深化雙方關係

日本捐124萬劑AZ疫苗　外交部：持續深化雙方關係

英國變種株剋星！中研院研發「單醣化蛋白疫苗」

英國變種株剋星！中研院研發「單醣化蛋白疫苗」

關鍵字：

大陸疫苗吸入式

讀者迴響

熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

彩雲變強了！大雷雨狂轟降雨時程曝

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

即／同居女友確診　中和男友「隔離落跑」

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

醫激推1個動作「秒測你缺氧沒」　變恐怖色快送醫

即／京元電深夜猜篩檢1915人！51人呈現陽性

快訊／美國宣布捐700萬劑疫苗「台灣在名單內」

郭台銘買疫苗遭刁難？　她曝蔡政府內部分歧

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

京元電子爆45確診！董事長喊「暫不停工」原因曝光

更多

最夯影音

更多
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面