陸疫苗施打率突破7億人！　新「吸入式疫苗」列緊急清單

▲大陸最新研發「吸入式疫苗」已經進入臨床實驗。（圖／翻攝 第一財經）

記者任以芳／綜合報導

大陸施打疫苗率已經突破一半人口，根據國家衛健委今（3日）消息，截至2021年6月2日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗70482.6萬劑次。另外，中國工程院院士陳薇發布最新消息，最新研發一款不用打針的吸入式新冠疫苗已獲得大陸政府藥物臨床試驗批件。

2021浦江創新論壇昨3日舉行研討會，針對大陸最新疫苗研發進度，中國工程院院士、軍事科學院研究員陳薇在報告中透露，已經出現一款不用打針的吸入式新冠疫苗已獲得藥物臨床試驗批件，有望給不願意打針，又需要接種疫苗的人提供更多選擇。

▲中國工程院院士、軍事科學院研究員陳薇。（圖／翻攝 第一財經）

陳薇說注射型疫苗是目前最常見的疫苗形態，也可以還可以通過別的方式來接種。她和研究團隊一直想實現一個想法，就是研發出「雙非」疫苗，即非注射非冷鏈的霧化吸入式疫苗。

陳薇表示，團隊已經於去年8月最早發表非注射疫苗的研究結果，同年9月29日在武漢開展臨床試驗。該項目已經在今年3月23日獲得國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件，目前正申請進入緊急使用清單，將為那些不願打針的人提供更多選擇。

據了解，大陸現在正式上路的施打型疫苗共五款，「非注射吸入式疫苗」只需要傳統注射疫苗1/5的劑量，而且不需要裝瓶，若能實現量產，當前疫苗瓶的困境也能解決。

同時常見的注射疫苗能提供的多為體液免疫和細胞免疫，而霧化的吸入疫苗，還可以提供「粘膜免疫」。這三個免疫同時作用，是新冠疫苗最理想的狀態。