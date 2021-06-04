兩岸企業家溱湖論壇　台商與陸基層政府交流

▲長三角兩岸企業家溱湖論壇現場。（圖／取自江蘇與台灣）

記者陳政錄／北京報導

以企業之間、企業與基層政府交流互動為重點的「長三角兩岸企業家溱湖論壇」，日前在江蘇泰州開幕，陸方兩岸企業家峰會理事長郭金龍強調，兩岸經貿合作具有强大內生動力和抗干擾能力；台灣方面的兩岸企業家峰會代表李育家則透過視訊表示，雖然全球疫情形勢依然嚴峻，但是無礙兩岸經貿交流。

本次兩岸企業家溱湖論壇以「鏈你我·創未來」為主題，邀請兩岸300多名產業界人士與會，展開智慧製造與新材料產業、電子資訊產業、兩岸鄉村振興合作等3場小組對接交流活動，並重點推進企業之間，以及企業和大陸基層政府的交流。

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍表示，雖然新冠肺炎疫情仍在肆虐，兩岸關係仍然嚴峻複雜，但兩岸經貿合作依然熱絡，2021年首季，兩岸貿易額達717.9億美元，年增率40.3%。

他說，兩岸同胞只有加強合作，才有更好發展前景，不同行業的兩岸企業既有各自需求，又有共同利益，完全可以實現跨界融合。

兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組台方召集人李育家說，雖然全球疫情形勢依然嚴峻，但是無礙兩岸經貿交流。長三角是台資企業聚集之地，在兩岸經貿交流合作中扮演著舉足輕重的角色。相信兩岸企業能通過本次會議加強合作，共同面對挑戰，創造互利共贏新局面。

大陸全國台企聯會長李政宏說，今年是大陸「十四五」開局之年，長三角一體化等重大戰略將持續推進，預計釋放更多發展紅利。全國台企聯將積極協助台商台企，再接再厲，更上層樓。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以