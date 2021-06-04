台灣感謝日本AZ疫苗　國台辦稱「政治操弄」

▲謝長廷感謝日本送疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

記者陳政錄／北京報導

日本政府提供台灣124萬劑AZ疫苗，已於上午10時左右登機，預計下午14時40分抵達台灣，駐日代表謝長廷在機場90度鞠躬，總統蔡英文也表達感謝。相較於台灣遲不接受大陸疫苗，大陸國台辦4日指稱，這是民進黨仍然把政治操弄置於群眾生命健康安全之上。

大陸國台辦發言人馬曉光4日，針對日本向台灣提供AZ疫苗，民進黨表示感謝一事，透過新聞稿說，台灣疫情暴發以來，我們（中國大陸）多次表示願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞儘快應對疫情，願意向廣大台灣同胞提供被世界衛生組織納入全球「緊急使用清單」的大陸疫苗。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

他繼續說，上海複星醫藥集團也表示願意將其參與研發和代理的BNT公司mRNA新冠疫苗，服務於台灣民眾。「半個多月過去了，民進黨當局編造出種種藉口，對大陸疫苗輸台橫加阻撓，導致島內染疫人數和死亡人數節節攀升。」

國台辦還說，「台灣民眾都明白，當前只有接受安全高效、數量充足的大陸疫苗才能有效抵禦病毒侵襲。」馬曉光接著問民進黨，「難道政治生命比台灣民眾的生命還重要？是早一天建立島內群眾免疫屏障重要，還是繼續玩弄兩岸政治對抗的把戲重要？民進黨當局必須向廣大台灣民眾作出回答。」

值得注意的是，除了大陸方面頻頻表態願意提供台灣疫苗，有大陸企業—武漢康養科技也表示，擬捐助台灣目前急需的新冠疫苗，共200萬劑上海復星代理的德國BNT疫苗，與300萬劑中國國藥集團的滅活疫苗，願遵守一切疫苗進口的法律與程序，於下週向衛福部遞交申請文件。

武漢康養科技投資中心海外事業部台灣辦公室負責人張庭慈和該公司在台灣參與人員說，將完全配合衛福部的要求，因非相關領域專業、無海外疫苗進口申請之相關經驗，會協助提供擬捐贈疫苗「藥品說明書」、「供貨期程」、「有效日期」等資料，希望主管機關衛福部派員輔導，協助藥商核批有關文件。未來會依照中央指揮中心的要求僅做為中介、將全數疫苗將委託政府處理。

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